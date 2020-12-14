Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 січ, 2024 08:55
Proofy написав: kingkongovets написав:
вєсті з полєй:
Лікоград3,
43м, 14ет, 80$К
стан - бюджетно, але все є
покупець - військовий на контракті, єоселя
Вышли на приблизительную цифру 2 тыс с ремонтом по разным объектам.
єоселя создает сейчас движение. Знакомый риелтор тоже говорил, за наличный продать трудно, а несколько потенциальных покупателей было на объект.
Ага - 5 тисяч кредитів за рік - сильний двіж )
cherchiltank
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Додано: Чет 18 січ, 2024 11:20
Frant написав:
Продажі нових автомобілів за 2023 - суттєво меньші, ніж в 2021.
Це просто крихти, для такої кількості населення:
"Renault - 383 од.;
Nissan - 309 од.;
BMW - 253 од.;
Mercedes-Benz - 222 од.;
Mazda - 189 од.;
Suzuki - 180 од.;
Citroen - 178 од."
Інформацію про продаж наводить організація Укравтопром. 2023 року українці зареєстрували близько 61 тис. нових автомобілів. При цьому машин із пробігом виявилося набагато більше – 214,4 тис. екземплярів.
Чи може так у порівнні з 2022?
Самыми востребованными марками авто в 2023 году были:
Toyota – 10 197 регистраций (+47%);
Renault – 5790 регистраций (+46%);
Volkswagen – 5627 регистраций (+147%);
Skoda – 4938 регистраций (+75%);
BMW – 4128 регистраций (+139%);
Hyundai – 2945 регистраций (+29%);
Mercedes-Benz- 2543 регистрации (+52%);
Suzuki – 2396 регистраций (+192%);
Mazda – 2252 регистраций (+237%);
Nissan – 1975 регистраций (+75%).
https://news.infocar.ua/v_ukrayini_pidbyly_pidsumky_prodazhiv_novykh_avtomobiliv_u_2023_rotsi_165280.html
Slon_Nosov
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Додано: Чет 18 січ, 2024 12:04
Slon_Nosov Треба порівнювати 2023 з 2021, а не з 2022.
Востаннє редагувалось
Frant
в Чет 18 січ, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Додано: Чет 18 січ, 2024 12:24
Frant написав: Slon_Nosov
Треба порівнювати 2023 з 2023, а не з 2022.
Якщо цікаво, то
минулий рік став рекордним з продажу лексусів за весь час
в Україні. На ровери велика черга, преміальний сегмент продається добре.
Робить висновки...
Slon_Nosov
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Додано: Чет 18 січ, 2024 14:08
Slon_Nosov написав: Frant написав: Slon_Nosov
Треба порівнювати 2023 з 2023, а не з 2022.
Якщо цікаво, то
минулий рік став рекордним з продажу лексусів за весь час
в Україні. На ровери велика черга, преміальний сегмент продається добре.
Робить висновки...
іншими словами краще, щоб війна довше тривала, бо люди багатіють?
Raymond
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Додано: Чет 18 січ, 2024 14:14
Всі будуть їздити на Лексусах?
Проїзд в метро буде дорожчати. І не тільки в метро. "Через зростання цін на електроенергію обґрунтований тариф на проїзд у київському метро вже перевищив 30 грн."
Frant
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Додано: Чет 18 січ, 2024 14:15
Raymond написав:
іншими словами краще, щоб війна довше тривала, бо люди багатіють?
Для 5% обраних, які багатіють - так.
Дюрі-бачі
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