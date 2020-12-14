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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11541115421154311544
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 08:55

  Proofy написав:
  kingkongovets написав:вєсті з полєй:

Лікоград3, 43м, 14ет, 80$К
стан - бюджетно, але все є

покупець - військовий на контракті, єоселя

Вышли на приблизительную цифру 2 тыс с ремонтом по разным объектам.

єоселя создает сейчас движение. Знакомый риелтор тоже говорил, за наличный продать трудно, а несколько потенциальных покупателей было на объект.

Ага - 5 тисяч кредитів за рік - сильний двіж )
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 11:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Продажі нових автомобілів за 2023 - суттєво меньші, ніж в 2021.
Це просто крихти, для такої кількості населення:

"Renault - 383 од.;
Nissan - 309 од.;
BMW - 253 од.;
Mercedes-Benz - 222 од.;
Mazda - 189 од.;
Suzuki - 180 од.;
Citroen - 178 од."

Інформацію про продаж наводить організація Укравтопром. 2023 року українці зареєстрували близько 61 тис. нових автомобілів. При цьому машин із пробігом виявилося набагато більше – 214,4 тис. екземплярів.


Чи може так у порівнні з 2022?

Самыми востребованными марками авто в 2023 году были:

Toyota – 10 197 регистраций (+47%);
Renault – 5790 регистраций (+46%);
Volkswagen – 5627 регистраций (+147%);
Skoda – 4938 регистраций (+75%);
BMW – 4128 регистраций (+139%);
Hyundai – 2945 регистраций (+29%);
Mercedes-Benz- 2543 регистрации (+52%);
Suzuki – 2396 регистраций (+192%);
Mazda – 2252 регистраций (+237%);
Nissan – 1975 регистраций (+75%).

https://news.infocar.ua/v_ukrayini_pidbyly_pidsumky_prodazhiv_novykh_avtomobiliv_u_2023_rotsi_165280.html
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:04

Slon_Nosov
Треба порівнювати 2023 з 2021, а не з 2022.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 18 січ, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:24

  Frant написав:Slon_Nosov
Треба порівнювати 2023 з 2023, а не з 2022.


Якщо цікаво, то минулий рік став рекордним з продажу лексусів за весь час в Україні. На ровери велика черга, преміальний сегмент продається добре.
Робить висновки...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 14:08

  Slon_Nosov написав:
  Frant написав:Slon_Nosov
Треба порівнювати 2023 з 2023, а не з 2022.


Якщо цікаво, то минулий рік став рекордним з продажу лексусів за весь час в Україні. На ровери велика черга, преміальний сегмент продається добре.
Робить висновки...



іншими словами краще, щоб війна довше тривала, бо люди багатіють? :roll:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 14:14

Всі будуть їздити на Лексусах?
Проїзд в метро буде дорожчати.
І не тільки в метро.
"Через зростання цін на електроенергію обґрунтований тариф на проїзд у київському метро вже перевищив 30 грн."
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 14:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Raymond написав:іншими словами краще, щоб війна довше тривала, бо люди багатіють?

Для 5% обраних, які багатіють - так.
Дюрі-бачі
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