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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 січ, 2024 08:55
Proofy написав: kingkongovets написав:
вєсті з полєй:
Лікоград3, 43м, 14ет, 80$К
стан - бюджетно, але все є
покупець - військовий на контракті, єоселя
Вышли на приблизительную цифру 2 тыс с ремонтом по разным объектам.
єоселя создает сейчас движение. Знакомый риелтор тоже говорил, за наличный продать трудно, а несколько потенциальных покупателей было на объект.
Ага - 5 тисяч кредитів за рік - сильний двіж )
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Додано: Чет 18 січ, 2024 14:42
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Додано: Чет 18 січ, 2024 15:32
cherchiltank написав:
Ага - 5 тисяч кредитів за рік - сильний двіж )
5 млн.официально, и, 6 млн. близко к реальности ВПО.
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