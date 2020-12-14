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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11541115421154311544
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 08:55

  Proofy написав:
  kingkongovets написав:вєсті з полєй:

Лікоград3, 43м, 14ет, 80$К
стан - бюджетно, але все є

покупець - військовий на контракті, єоселя

Вышли на приблизительную цифру 2 тыс с ремонтом по разным объектам.

єоселя создает сейчас движение. Знакомый риелтор тоже говорил, за наличный продать трудно, а несколько потенциальных покупателей было на объект.

Ага - 5 тисяч кредитів за рік - сильний двіж )
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 14:42

Авто в Україні
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:32

  cherchiltank написав:Ага - 5 тисяч кредитів за рік - сильний двіж )

5 млн.официально, и, 6 млн. близко к реальности ВПО.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 19:04

  stm написав:
  cherchiltank написав:Ага - 5 тисяч кредитів за рік - сильний двіж )

5 млн.официально, и, 6 млн. близко к реальности ВПО.

І скільки з них за кордоном?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:22

  hume написав:
  Frant написав:Пропоную зацікавленим особам скинутись грошима і прорити новий тунель від м.Либідської і до іподрома та до Варшавського.

Кану придется что-то думать, пешее путешествие от построенных домов Республики до метро занимало 10 минут. Через старые дома.

Кан, кстати, вышел из проекта Юнит Хоум,чтоб не создавать конкуренцию своим проектам. Тяжело стало объяснять почему в Республике за окружной и в зажопье Нивок цена должна быть такой же как в Юните на Дорогожичах с материалами на голову выше. Может действительно брендовые маршрутки запустят с телевизорами и объяснением почему счастливые обладатели метров в республике по 2 куе даже без метро не лохи.)


Unit прям преміум у порівнянні з файною.
Але.
Ввечері до юніту навіть на авто страшно підізжати, не те що в пішки йти від громадського транспорту чи метро….
Первый
 
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