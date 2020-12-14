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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 січ, 2024 08:55
Proofy написав: kingkongovets написав:
вєсті з полєй:
Лікоград3, 43м, 14ет, 80$К
стан - бюджетно, але все є
покупець - військовий на контракті, єоселя
Вышли на приблизительную цифру 2 тыс с ремонтом по разным объектам.
єоселя создает сейчас движение. Знакомый риелтор тоже говорил, за наличный продать трудно, а несколько потенциальных покупателей было на объект.
Ага - 5 тисяч кредитів за рік - сильний двіж )
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Додано: Чет 18 січ, 2024 14:42
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Додано: Чет 18 січ, 2024 15:32
cherchiltank написав:
Ага - 5 тисяч кредитів за рік - сильний двіж )
5 млн.официально, и, 6 млн. близко к реальности ВПО.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 19:04
stm написав: cherchiltank написав:
Ага - 5 тисяч кредитів за рік - сильний двіж )
5 млн.официально, и, 6 млн. близко к реальности ВПО.
І скільки з них за кордоном?
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Додано: Чет 18 січ, 2024 20:22
hume написав: Frant написав:
Пропоную зацікавленим особам скинутись грошима і прорити новий тунель від м.Либідської і до іподрома та до Варшавського.
Кану придется что-то думать, пешее путешествие от построенных домов Республики до метро занимало 10 минут. Через старые дома.
Кан, кстати, вышел из проекта Юнит Хоум,чтоб не создавать конкуренцию своим проектам. Тяжело стало объяснять почему в Республике за окружной и в зажопье Нивок цена должна быть такой же как в Юните на Дорогожичах с материалами на голову выше. Может действительно брендовые маршрутки запустят с телевизорами и объяснением почему счастливые обладатели метров в республике по 2 куе даже без метро не лохи.)
Unit прям преміум у порівнянні з файною.
Але.
Ввечері до юніту навіть на авто страшно підізжати, не те що пішки йти від громадського транспорту чи метро….
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Додано: Чет 18 січ, 2024 21:36
cherchiltank написав: stm написав: cherchiltank написав:
Ага - 5 тисяч кредитів за рік - сильний двіж )
5 млн.официально, и, 6 млн. близко к реальности ВПО.
І скільки з них за кордоном?
Не знаю лишают ли статуса впо при пересечении границы. Но в теории могут. Тогда 5млн. официальных внутренних, и 8 млн. приблизительно внешних беженцев. Пересекаются ли эти множества или нет, не скажу.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 23:20
[quote="5675490:stm"
Ага - 5 тисяч кредитів за рік - сильний двіж )[/quote]
5 млн.официально, и, 6 млн. близко к реальности ВПО.[/quote]
І скільки з них за кордоном?[/quote]
Не знаю лишают ли статуса впо при пересечении границы. Но в теории могут. Тогда 5млн. официальных внутренних, и 8 млн. приблизительно внешних беженцев. Пересекаются ли эти множества или нет, не скажу.[/quote]
Лікуйся - третина українців переміщені? За кордоном зараз близько 6 млн, плюс тих хто переїхав західніше десь 2 - це максимум)
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Додано: Чет 18 січ, 2024 23:28
cherchiltank написав:
[quote="5675490:stm"
Ага - 5 тисяч кредитів за рік - сильний двіж )
5 млн.официально, и, 6 млн. близко к реальности ВПО.[/quote]
І скільки з них за кордоном?[/quote]
Не знаю лишают ли статуса впо при пересечении границы. Но в теории могут. Тогда 5млн. официальных внутренних, и 8 млн. приблизительно внешних беженцев. Пересекаются ли эти множества или нет, не скажу.[/quote]
Лікуйся - третина українців переміщені? За кордоном зараз близько 6 млн, плюс тих хто переїхав західніше десь 2 - це максимум)[/quote]
Танк, пока уровень агрессии в постах наблюдается у вас. Я лишь озвучила что официально в Украине зарегистрировано 5 млн.человек как ВПО, +1 млн. демографы считают мужчин 18-60 боятся регистрироваться. Далее 6 млн. о которых вы говорите официально пересекли границы Украины. Но! есть ещё цифра которую эти границы не учитывают. Оркостан тоже поехали наши граждане. И опять же их около 2 млн. Поэтому хоть скажите от чего лечится?
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stm
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Додано: Чет 18 січ, 2024 23:56
В Україні за 2023 рік суттєво піднялася оренда 1,2,3-кімнатних квартир
Найбільше зросла вартість (для 1-кімнатних):
▪️Житомир +60% (8 000 грн);
▪️Луцьк +57% (11 000 грн);
▪Рівне +42% (10 000 грн);
▪️Чернігів +42% (5 000 грн);
Найвищі ціни на 3-кімнатні квартири:
▪️Київ – 37 000 грн (+64%);
▪Львів – 19 000 грн (+4%);
▪Ужгород - 16 000 грн (-20%);
▪️Дніпро - 13 000 грн (без змін).
Дані аналітичного відділу ОЛХ
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Додано: Чет 18 січ, 2024 23:58
cherchiltank написав: Бетон написав:
В Україні за 2023 рік суттєво піднялася оренда 1,2,3-кімнатних квартир
Найбільше зросла вартість (для 1-кімнатних):
▪️Житомир +60% (8 000 грн);
▪️Луцьк +57% (11 000 грн);
▪Рівне +42% (10 000 грн);
▪️Чернігів +42% (5 000 грн);
Найвищі ціни на 3-кімнатні квартири:
▪️Київ – 37 000 грн (+64%);
▪Львів – 19 000 грн (+4%);
▪Ужгород - 16 000 грн (-20%);
▪️Дніпро - 13 000 грн (без змін).
Дані аналітичного відділу ОЛХ
Цифри вражають - ніби повернувся в 2002)
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