cherchiltank написав:cherchiltank написав:Бетон написав:В Україні за 2023 рік суттєво піднялася оренда 1,2,3-кімнатних квартир
Найбільше зросла вартість (для 1-кімнатних):
▪️Житомир +60% (8 000 грн);
▪️Луцьк +57% (11 000 грн);
▪Рівне +42% (10 000 грн);
▪️Чернігів +42% (5 000 грн);
Найвищі ціни на 3-кімнатні квартири:
▪️Київ – 37 000 грн (+64%);
▪Львів – 19 000 грн (+4%);
▪Ужгород - 16 000 грн (-20%);
▪️Дніпро - 13 000 грн (без змін).
Дані аналітичного відділу ОЛХ
Цифри вражають - ніби повернувся в 2002)
Ого тре на 5,5 кг ціну на свою трьошку терміново піднімати, до вказаних тут 19 кг. 😏
ПИ. СИ. цікаво, що на це орендарі?!