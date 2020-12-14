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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 січ, 2024 01:20
cherchiltank написав: cherchiltank написав: Бетон написав:
В Україні за 2023 рік суттєво піднялася оренда 1,2,3-кімнатних квартир
Найбільше зросла вартість (для 1-кімнатних):
▪️Житомир +60% (8 000 грн);
▪️Луцьк +57% (11 000 грн);
▪Рівне +42% (10 000 грн);
▪️Чернігів +42% (5 000 грн);
Найвищі ціни на 3-кімнатні квартири:
▪️Київ – 37 000 грн (+64%);
▪Львів – 19 000 грн (+4%);
▪Ужгород - 16 000 грн (-20%);
▪️Дніпро - 13 000 грн (без змін).
Дані аналітичного відділу ОЛХ
Цифри вражають - ніби повернувся в 2002)
Ого тре на 5,5 кг ціну на свою трьошку терміново піднімати, до вказаних тут 19 кг. 😏
ПИ. СИ. цікаво, що на це орендарі?!
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:43
cherchiltank написав: cherchiltank написав: Бетон написав:
В Україні за 2023 рік суттєво піднялася оренда 1,2,3-кімнатних квартир
Найбільше зросла вартість (для 1-кімнатних):
▪️Житомир +60% (8 000 грн);
▪️Луцьк +57% (11 000 грн);
▪Рівне +42% (10 000 грн);
▪️Чернігів +42% (5 000 грн);
Найвищі ціни на 3-кімнатні квартири:
▪️Київ – 37 000 грн (+64%);
▪Львів – 19 000 грн (+4%);
▪Ужгород - 16 000 грн (-20%);
▪️Дніпро - 13 000 грн (без змін).
Дані аналітичного відділу ОЛХ
Цифри вражають - ніби повернувся в 2002)
Якщо порахувати в доларах - буде ще "веселіше"
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