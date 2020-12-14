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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11542115431154411545
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 01:20

  cherchiltank написав:
  cherchiltank написав:
  Бетон написав:В Україні за 2023 рік суттєво піднялася оренда 1,2,3-кімнатних квартир

Найбільше зросла вартість (для 1-кімнатних):
▪️Житомир +60% (8 000 грн);
▪️Луцьк +57% (11 000 грн);
▪Рівне +42% (10 000 грн);
▪️Чернігів +42% (5 000 грн);

Найвищі ціни на 3-кімнатні квартири:
▪️Київ – 37 000 грн (+64%);
▪Львів – 19 000 грн (+4%);
▪Ужгород - 16 000 грн (-20%);
▪️Дніпро - 13 000 грн (без змін).

Дані аналітичного відділу ОЛХ


Цифри вражають - ніби повернувся в 2002)

Ого тре на 5,5 кг ціну на свою трьошку терміново піднімати, до вказаних тут 19 кг. 😏
ПИ. СИ. цікаво, що на це орендарі?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:43

  cherchiltank написав:
  cherchiltank написав:
  Бетон написав:В Україні за 2023 рік суттєво піднялася оренда 1,2,3-кімнатних квартир

Найбільше зросла вартість (для 1-кімнатних):
▪️Житомир +60% (8 000 грн);
▪️Луцьк +57% (11 000 грн);
▪Рівне +42% (10 000 грн);
▪️Чернігів +42% (5 000 грн);

Найвищі ціни на 3-кімнатні квартири:
▪️Київ – 37 000 грн (+64%);
▪Львів – 19 000 грн (+4%);
▪Ужгород - 16 000 грн (-20%);
▪️Дніпро - 13 000 грн (без змін).

Дані аналітичного відділу ОЛХ


Цифри вражають - ніби повернувся в 2002)

Якщо порахувати в доларах - буде ще "веселіше"
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:11

  Bolt написав:Ого тре на 5,5 кг ціну на свою трьошку терміново піднімати, до вказаних тут 19 кг. 😏
ПИ. СИ. цікаво, що на це орендарі?!

Викладайте фотки квартири - ми порадимо що робити.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:45

  airmax78 написав:
  Bolt написав:Ого тре на 5,5 кг ціну на свою трьошку терміново піднімати, до вказаних тут 19 кг. 😏
ПИ. СИ. цікаво, що на це орендарі?!

Викладайте фотки квартири - ми порадимо що робити.

Це, аналогічно, і вас стосується :wink:
Викладайте фотки своєї квіточки - а ми порадимо що робити. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:44

  cherchiltank написав:
  cherchiltank написав:
  Бетон написав:В Україні за 2023 рік суттєво піднялася оренда 1,2,3-кімнатних квартир

Найбільше зросла вартість (для 1-кімнатних):
▪️Житомир +60% (8 000 грн);
▪️Луцьк +57% (11 000 грн);
▪Рівне +42% (10 000 грн);
▪️Чернігів +42% (5 000 грн);

Найвищі ціни на 3-кімнатні квартири:
▪️Київ – 37 000 грн (+64%);
▪Львів – 19 000 грн (+4%);
▪Ужгород - 16 000 грн (-20%);
▪️Дніпро - 13 000 грн (без змін).

Дані аналітичного відділу ОЛХ


Цифри вражають - ніби повернувся в 2002)

37кгрн 3к в 2002м?
реально завязывай бухать)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:23

  Успіх написав:
  airmax78 написав:
  Bolt написав:Ого тре на 5,5 кг ціну на свою трьошку терміново піднімати, до вказаних тут 19 кг. 😏
ПИ. СИ. цікаво, що на це орендарі?!

Викладайте фотки квартири - ми порадимо що робити.

Це, аналогічно, і вас стосується :wink:
Викладайте фотки своєї квіточки - а ми порадимо що робити. :lol:

Не можу. Вона має незавершений вигляд без штор. Тут всі скажуть - фу-фу, це недобуд, в такому жити не можна.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:38

  airmax78 написав:
  Bolt написав:Ого тре на 5,5 кг ціну на свою трьошку терміново піднімати, до вказаних тут 19 кг. 😏
ПИ. СИ. цікаво, що на це орендарі?!

Викладайте фотки квартири - ми порадимо що робити.

Я би з задоволенням, але тут, на форумі якось це геморно організовано. Через танці з бубном.
Bolt
 
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