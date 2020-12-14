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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:59
airmax78 написав:
Не можу. Вона має незавершений вигляд без штор. Тут всі скажуть - фу-фу, це недобуд, в такому жити не можна.
Не может быть. Я был почти уверен, что масштабное вторжение началось ровно в момент, когда вы повесили последнюю штору.
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