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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11543115441154511546
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:59

  airmax78 написав:Не можу. Вона має незавершений вигляд без штор. Тут всі скажуть - фу-фу, це недобуд, в такому жити не можна.

Не может быть. Я был почти уверен, что масштабное вторжение началось ровно в момент, когда вы повесили последнюю штору.
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