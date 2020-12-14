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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:59
airmax78 написав:
Не можу. Вона має незавершений вигляд без штор. Тут всі скажуть - фу-фу, це недобуд, в такому жити не можна.
Не может быть. Я был почти уверен, что масштабное вторжение началось ровно в момент, когда вы повесили последнюю штору.
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hume
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Додано: Суб 20 січ, 2024 10:04
Прохожий написав:
37кгрн 3к в 2002м?
реально завязывай бухать)[/quote]
Там же написано найвищі ціни - протри оченята)
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cherchiltank
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Додано: Суб 20 січ, 2024 10:18
Ціна 200 000 або найкраща пропозиція
Якось спостерігав (з вулиці ) за процессом таких продажів.
Хитрий рил та куча жадібних Лохів.
ПС реальна ціна, за яку продавец погордится продати, плюс 50% від заявленої.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 10:28
hume написав: Первый написав:
Unit прям преміум у порівнянні з файною.
Але.
Ввечері до юніту навіть на авто страшно підізжати, не те що пішки йти від громадського транспорту чи метро….
Здесь поспорить сложно
оттуда желательно не выходить. Разница с окружающим пространством как будто входишь через шкаф в нарнию
А скільки безкоштовних дитячих садочків та шкіл поряд з об'єктами КАНа?
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Додано: Суб 20 січ, 2024 10:45
UA написав: hume написав: Первый написав:
Unit прям преміум у порівнянні з файною.
Але.
Ввечері до юніту навіть на авто страшно підізжати, не те що пішки йти від громадського транспорту чи метро….
Здесь поспорить сложно
оттуда желательно не выходить. Разница с окружающим пространством как будто входишь через шкаф в нарнию
А скільки безкоштовних дитячих садочків та шкіл поряд з об'єктами КАНа?
Вони не потрібні мутрому нароту, як і метро в столиці. Багатим - Ламборджіні, бідним - Богдани!
Мутрий нарот постійно писав на форумі, що простакам - локація не важлива. І я їм вірю, інакше не було би будівельного буму в Єпенях і за окружною.
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