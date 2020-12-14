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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11543115441154511546
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:59

  airmax78 написав:Не можу. Вона має незавершений вигляд без штор. Тут всі скажуть - фу-фу, це недобуд, в такому жити не можна.

Не может быть. Я был почти уверен, что масштабное вторжение началось ровно в момент, когда вы повесили последнюю штору.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 10:04

  Прохожий написав:

37кгрн 3к в 2002м?
реально завязывай бухать)[/quote]
Там же написано найвищі ціни - протри оченята)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 10:18

  striped написав:Отличный пример того, что риэлторы должны исчезнуть: Липки с ремонтом дешевле 1200 - https://rieltor.ua/flats-sale/view/11179291/

Почему до сих пор существуют такие специалисты и агентства?

Ціна 200 000 або найкраща пропозиція
Якось спостерігав (з вулиці ) за процессом таких продажів.
Хитрий рил та куча жадібних Лохів.
ПС реальна ціна, за яку продавец погордится продати, плюс 50% від заявленої.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 10:28

  hume написав:
  Первый написав:
Unit прям преміум у порівнянні з файною.
Але.
Ввечері до юніту навіть на авто страшно підізжати, не те що пішки йти від громадського транспорту чи метро….

Здесь поспорить сложно :mrgreen: оттуда желательно не выходить. Разница с окружающим пространством как будто входишь через шкаф в нарнию

А скільки безкоштовних дитячих садочків та шкіл поряд з об'єктами КАНа?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 14:58

  UA написав:А скільки безкоштовних дитячих садочків та шкіл поряд з об'єктами КАНа?

Нагрузка, как обычно, пойдет на существующую инфраструктура. Учитывая размер комплексов КАНа бесплатная инфраструктура всплакнёт.

Второй вариант. Цена метра в объектах КАНа подразумевает использование платных д. садиков и школ.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 15:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Лукьяновка, однушка 50 метров, новый дом недалеко от метро 20 кгрн. Сдача с первого просмотра для студента.
hume
 
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  #<1 ... 11543115441154511546
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