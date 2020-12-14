Не может быть. Я был почти уверен, что масштабное вторжение началось ровно в момент, когда вы повесили последнюю штору.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:59
Додано: Суб 20 січ, 2024 10:04
Додано: Суб 20 січ, 2024 10:18
Ціна 200 000 або найкраща пропозиція
Якось спостерігав (з вулиці ) за процессом таких продажів.
Хитрий рил та куча жадібних Лохів.
ПС реальна ціна, за яку продавец погордится продати, плюс 50% від заявленої.
Додано: Суб 20 січ, 2024 10:28
А скільки безкоштовних дитячих садочків та шкіл поряд з об'єктами КАНа?
Додано: Суб 20 січ, 2024 14:58
Нагрузка, как обычно, пойдет на существующую инфраструктура. Учитывая размер комплексов КАНа бесплатная инфраструктура всплакнёт.
Второй вариант. Цена метра в объектах КАНа подразумевает использование платных д. садиков и школ.
Додано: Суб 20 січ, 2024 15:00
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Лукьяновка, однушка 50 метров, новый дом недалеко от метро 20 кгрн. Сдача с первого просмотра для студента.
Додано: Суб 20 січ, 2024 15:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В ситуации, которая сложилась. Когда стоит думать о покупки жилья для себя?
После войны, а пока сидеть в аренде?
Додано: Суб 20 січ, 2024 16:19
Залежить від апетита.
Якщо хочете купити щось недороге (до 50 000...60 000) можна й зараз, воно не вельми подешевшає.
Ціни дорогого житла повинні просісти більше. Тому з ним можна не поспішати.
Думаю, через місяць, два стане ясніше ситуація.
Додано: Суб 20 січ, 2024 17:12
Frant ну да, 2-3 месяца стоит подождать, я тоже так и подумал )
Сегодня посчитал: если 2шка стоит 80к $, а я ее снимаю за 10к грн, то 80к $, по курсу 38 я выплачу хозяину через 25 лет 🧐
Где мы сейчас и где эти «через 25 лет» 😂
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