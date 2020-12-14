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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:59
airmax78 написав:
Не можу. Вона має незавершений вигляд без штор. Тут всі скажуть - фу-фу, це недобуд, в такому жити не можна.
Не может быть. Я был почти уверен, что масштабное вторжение началось ровно в момент, когда вы повесили последнюю штору.
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hume
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Додано: Суб 20 січ, 2024 10:04
Прохожий написав:
37кгрн 3к в 2002м?
реально завязывай бухать)[/quote]
Там же написано найвищі ціни - протри оченята)
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cherchiltank
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Додано: Суб 20 січ, 2024 10:18
Ціна 200 000 або найкраща пропозиція
Якось спостерігав (з вулиці ) за процессом таких продажів.
Хитрий рил та куча жадібних Лохів.
ПС реальна ціна, за яку продавец погордится продати, плюс 50% від заявленої.
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UA
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Додано: Суб 20 січ, 2024 10:28
hume написав: Первый написав:
Unit прям преміум у порівнянні з файною.
Але.
Ввечері до юніту навіть на авто страшно підізжати, не те що пішки йти від громадського транспорту чи метро….
Здесь поспорить сложно
оттуда желательно не выходить. Разница с окружающим пространством как будто входишь через шкаф в нарнию
А скільки безкоштовних дитячих садочків та шкіл поряд з об'єктами КАНа?
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UA
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Додано: Суб 20 січ, 2024 14:58
UA написав:
А скільки безкоштовних дитячих садочків та шкіл поряд з об'єктами КАНа?
Нагрузка, как обычно, пойдет на существующую инфраструктура. Учитывая размер комплексов КАНа бесплатная инфраструктура всплакнёт.
Второй вариант. Цена метра в объектах КАНа подразумевает использование платных д. садиков и школ.
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hume
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Додано: Суб 20 січ, 2024 15:00
Лукьяновка, однушка 50 метров, новый дом недалеко от метро 20 кгрн. Сдача с первого просмотра для студента.
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hume
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Додано: Суб 20 січ, 2024 15:52
В ситуации, которая сложилась. Когда стоит думать о покупки жилья для себя?
После войны, а пока сидеть в аренде?
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Andrey2512
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Додано: Суб 20 січ, 2024 16:19
Andrey2512 написав:
В ситуации, которая сложилась. Когда стоит думать о покупки жилья для себя?
После войны, а пока сидеть в аренде?
Залежить від апетита.
Якщо хочете купити щось недороге (до 50 000...60 000) можна й зараз, воно не вельми подешевшає.
Ціни дорогого житла повинні просісти більше. Тому з ним можна не поспішати.
Думаю, через місяць, два стане ясніше ситуація.
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Frant
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Додано: Суб 20 січ, 2024 17:12
Frant ну да, 2-3 месяца стоит подождать, я тоже так и подумал )
Сегодня посчитал: если 2шка стоит 80к $, а я ее снимаю за 10к грн, то 80к $, по курсу 38 я выплачу хозяину через 25 лет 🧐
Где мы сейчас и где эти «через 25 лет» 😂
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Andrey2512
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Додано: Суб 20 січ, 2024 17:18
hume написав: UA написав:
А скільки безкоштовних дитячих садочків та шкіл поряд з об'єктами КАНа?
Нагрузка, как обычно, пойдет на существующую инфраструктура. Учитывая размер комплексов КАНа бесплатная инфраструктура всплакнёт.
Второй вариант. Цена метра в объектах КАНа подразумевает использование платных д. садиков и школ.
ОК. Давайте посчитаем стоимость садик 4 года + школа 12 лет по довоенным ценам в доларе (как послевоенный ориентир)
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UA
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