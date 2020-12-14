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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 січ, 2024 17:21
Andrey2512 написав:
В ситуации, которая сложилась. Когда стоит думать о покупки жилья для себя?
После войны, а пока сидеть в аренде?
Аренда сейчас экономически выгоднее покупки недвижимости.
Аренда большой квартиры или дома очень выгодна.
Проще деньги в ОВГЗ держать.
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UA
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Додано: Суб 20 січ, 2024 17:26
UA написав: Andrey2512 написав:
В ситуации, которая сложилась. Когда стоит думать о покупки жилья для себя?
После войны, а пока сидеть в аренде?
Аренда сейчас экономически выгоднее покупки недвижимости.
Аренда большой квартиры или дома очень выгодна.
Проще деньги в ОВГЗ держать.
Проще,но опаснее...
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1973cc11
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Додано: Суб 20 січ, 2024 18:28
hume написав:
Лукьяновка, однушка 50 метров, новый дом недалеко от метро 20 кгрн. Сдача с первого просмотра для студента.
Юнит?)
подскажите уровень ремонта?
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Додано: Суб 20 січ, 2024 18:35
1973cc11 написав: UA написав: Andrey2512 написав:
В ситуации, которая сложилась. Когда стоит думать о покупки жилья для себя?
После войны, а пока сидеть в аренде?
Аренда сейчас экономически выгоднее покупки недвижимости.
Аренда большой квартиры или дома очень выгодна.
Проще деньги в ОВГЗ держать.
Проще,но опаснее...
А недвижимость не имеет рисков?
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