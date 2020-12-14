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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11544115451154611547
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 17:21

  Andrey2512 написав:В ситуации, которая сложилась. Когда стоит думать о покупки жилья для себя?

После войны, а пока сидеть в аренде?

Аренда сейчас экономически выгоднее покупки недвижимости.
Аренда большой квартиры или дома очень выгодна.
Проще деньги в ОВГЗ держать.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 17:26

  UA написав:
  Andrey2512 написав:В ситуации, которая сложилась. Когда стоит думать о покупки жилья для себя?

После войны, а пока сидеть в аренде?

Аренда сейчас экономически выгоднее покупки недвижимости.
Аренда большой квартиры или дома очень выгодна.
Проще деньги в ОВГЗ держать.



Проще,но опаснее...
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 18:28

  hume написав:Лукьяновка, однушка 50 метров, новый дом недалеко от метро 20 кгрн. Сдача с первого просмотра для студента.

Юнит?)
подскажите уровень ремонта?
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 18:35

  1973cc11 написав:
  UA написав:
  Andrey2512 написав:В ситуации, которая сложилась. Когда стоит думать о покупки жилья для себя?

После войны, а пока сидеть в аренде?

Аренда сейчас экономически выгоднее покупки недвижимости.
Аренда большой квартиры или дома очень выгодна.
Проще деньги в ОВГЗ держать.



Проще,но опаснее...

А недвижимость не имеет рисков?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:08

После войны, а пока сидеть в аренде?[/quote]
Аренда сейчас экономически выгоднее покупки недвижимости.
Аренда большой квартиры или дома очень выгодна.
Проще деньги в ОВГЗ держать.[/quote]


Проще,но опаснее...[/quote]
А недвижимость не имеет рисков?[/quote]


Имеет,но отдать кому-то деньги опаснее...
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Напишите хоть ктонить риски недвижимости
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:48

  Бетон написав:Напишите хоть ктонить риски недвижимости

Спитай у ВпО з Маріка. Як хочеш - скину номери телефонів. Знаю чоловік 5.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:07

  Бетон написав:Напишите хоть ктонить риски недвижимости


1.Может прилететь шахед или ракета. 2.Может упасть сбитый шахед или сбитая ракета.
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:14

  1973cc11 написав:
  Бетон написав:Напишите хоть ктонить риски недвижимости


1.Может прилететь шахед или ракета. 2.Может упасть сбитый шахед или сбитая ракета.

или оккупация
все новыми наступленими пугают
Феодал
 
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