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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 січ, 2024 17:21
Andrey2512 написав:
В ситуации, которая сложилась. Когда стоит думать о покупки жилья для себя?
После войны, а пока сидеть в аренде?
Аренда сейчас экономически выгоднее покупки недвижимости.
Аренда большой квартиры или дома очень выгодна.
Проще деньги в ОВГЗ держать.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 17:26
UA написав: Andrey2512 написав:
В ситуации, которая сложилась. Когда стоит думать о покупки жилья для себя?
После войны, а пока сидеть в аренде?
Аренда сейчас экономически выгоднее покупки недвижимости.
Аренда большой квартиры или дома очень выгодна.
Проще деньги в ОВГЗ держать.
Проще,но опаснее...
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1973cc11
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Додано: Суб 20 січ, 2024 18:28
hume написав:
Лукьяновка, однушка 50 метров, новый дом недалеко от метро 20 кгрн. Сдача с первого просмотра для студента.
Юнит?)
подскажите уровень ремонта?
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Додано: Суб 20 січ, 2024 18:35
1973cc11 написав: UA написав: Andrey2512 написав:
В ситуации, которая сложилась. Когда стоит думать о покупки жилья для себя?
После войны, а пока сидеть в аренде?
Аренда сейчас экономически выгоднее покупки недвижимости.
Аренда большой квартиры или дома очень выгодна.
Проще деньги в ОВГЗ держать.
Проще,но опаснее...
А недвижимость не имеет рисков?
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Investor_K
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Додано: Суб 20 січ, 2024 19:08
После войны, а пока сидеть в аренде?[/quote]
Аренда сейчас экономически выгоднее покупки недвижимости.
Аренда большой квартиры или дома очень выгодна.
Проще деньги в ОВГЗ держать.[/quote]
Проще,но опаснее...[/quote]
А недвижимость не имеет рисков?[/quote]
Имеет,но отдать кому-то деньги опаснее...
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1973cc11
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Додано: Суб 20 січ, 2024 19:22
Напишите хоть ктонить риски недвижимости
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Бетон
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Додано: Суб 20 січ, 2024 19:48
Бетон написав:
Напишите хоть ктонить риски недвижимости
Спитай у ВпО з Маріка. Як хочеш - скину номери телефонів. Знаю чоловік 5.
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gonchik74
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Додано: Суб 20 січ, 2024 20:07
Бетон написав:
Напишите хоть ктонить риски недвижимости
1.Может прилететь шахед или ракета. 2.Может упасть сбитый шахед или сбитая ракета.
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1973cc11
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Додано: Суб 20 січ, 2024 20:14
1973cc11 написав: Бетон написав:
Напишите хоть ктонить риски недвижимости
1.Может прилететь шахед или ракета. 2.Может упасть сбитый шахед или сбитая ракета.
или оккупация
все новыми наступленими пугают
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Феодал
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:02
gonchik74 написав: Бетон написав:
Напишите хоть ктонить риски недвижимости
Спитай у ВпО з Маріка. Як хочеш - скину номери телефонів. Знаю чоловік 5.
Я ВПО з Маріка.
До ймовірності знищення житла, воно може й втратити в ціні.
А щодо окупації, так там зараз житло х2 в ціні
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Andrey2512
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