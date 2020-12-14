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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 січ, 2024 21:04
Феодал пугали отключением света … и вроде не выключали
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Andrey2512
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:05
Andrey2512 написав: gonchik74 написав: Бетон написав:
Напишите хоть ктонить риски недвижимости
Спитай у ВпО з Маріка. Як хочеш - скину номери телефонів. Знаю чоловік 5.
Я ВПО з Маріка.
До ймовірності знищення житла, воно може й втратити в ціні.
А щодо окупації, так там зараз житло х2 в ціні
Навіть те, що знищено та зруйновано?
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Investor_K
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:09
Investor_K
Там окупантам пофіг на таких. Хоча деяким на камеру житло й дали, для створення гарної картинки на ТВ
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Andrey2512
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