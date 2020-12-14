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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11545115461154711548
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 21:04

Феодал пугали отключением света … и вроде не выключали
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 21:05

  Andrey2512 написав:
  gonchik74 написав:
  Бетон написав:Напишите хоть ктонить риски недвижимости

Спитай у ВпО з Маріка. Як хочеш - скину номери телефонів. Знаю чоловік 5.


Я ВПО з Маріка.

До ймовірності знищення житла, воно може й втратити в ціні.

А щодо окупації, так там зараз житло х2 в ціні

Навіть те, що знищено та зруйновано?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 21:09

Investor_K

Там окупантам пофіг на таких. Хоча деяким на камеру житло й дали, для створення гарної картинки на ТВ
Andrey2512
 
Повідомлень: 744
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  #<1 ... 11545115461154711548
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