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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 січ, 2024 21:04
Феодал пугали отключением света … и вроде не выключали
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Andrey2512
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:05
Andrey2512 написав: gonchik74 написав: Бетон написав:
Напишите хоть ктонить риски недвижимости
Спитай у ВпО з Маріка. Як хочеш - скину номери телефонів. Знаю чоловік 5.
Я ВПО з Маріка.
До ймовірності знищення житла, воно може й втратити в ціні.
А щодо окупації, так там зараз житло х2 в ціні
Навіть те, що знищено та зруйновано?
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Investor_K
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Додано: Суб 20 січ, 2024 21:09
Investor_K
Там окупантам пофіг на таких. Хоча деяким на камеру житло й дали, для створення гарної картинки на ТВ
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Andrey2512
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Додано: Суб 20 січ, 2024 22:20
Бетон написав:
Напишите хоть ктонить риски недвижимости
Бетон, шо за тролінг, тобі мало прилетіло?
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fler
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Додано: Суб 20 січ, 2024 22:46
UA написав: hume написав: UA написав:
А скільки безкоштовних дитячих садочків та шкіл поряд з об'єктами КАНа?
Нагрузка, как обычно, пойдет на существующую инфраструктура. Учитывая размер комплексов КАНа бесплатная инфраструктура всплакнёт.
Второй вариант. Цена метра в объектах КАНа подразумевает использование платных д. садиков и школ.
ОК. Давайте посчитаем стоимость садик 4 года + школа 12 лет по довоенным ценам в доларе (как послевоенный ориентир)
У Файні відкривають А школу. Черга…
Кажуть 350 кгрн на рік навчання. Може брешуть
За 4 роки навчання мабудь можна взяти 2к в сусідньому ламповому розкішному найпрекраснішому і найліквіднішому хрущику.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 22:53
Investor_K написав: Andrey2512 написав:
Я ВПО з Маріка.
До ймовірності знищення житла, воно може й втратити в ціні.
А щодо окупації, так там зараз житло х2 в ціні
Навіть те, що знищено та зруйновано?
Почали давати сертифікати за знищене майно
. Кажуть вже бачили на 11 млн грн…
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Первый
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Додано: Суб 20 січ, 2024 23:05
Первый а якщо не знищене й у ньому живуть окупанти? Тоді що дають? 😂
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Andrey2512
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