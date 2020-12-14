Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 січ, 2024 21:04
Феодал пугали отключением света … и вроде не выключали
Andrey2512
Повідомлень: 745
З нами з: 04.04.22
Подякував: 53 раз.
Подякували: 60 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 січ, 2024 21:05
Andrey2512 написав: gonchik74 написав: Бетон написав:
Напишите хоть ктонить риски недвижимости
Спитай у ВпО з Маріка. Як хочеш - скину номери телефонів. Знаю чоловік 5.
Я ВПО з Маріка.
До ймовірності знищення житла, воно може й втратити в ціні.
А щодо окупації, так там зараз житло х2 в ціні
Навіть те, що знищено та зруйновано?
Investor_K
Повідомлень: 9492
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 889 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 січ, 2024 21:09
Investor_K Там окупантам пофіг на таких. Хоча деяким на камеру житло й дали, для створення гарної картинки на ТВ
Andrey2512
Повідомлень: 745
З нами з: 04.04.22
Подякував: 53 раз.
Подякували: 60 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 січ, 2024 22:20
Бетон написав:
Напишите хоть ктонить риски недвижимости
Бетон, шо за тролінг, тобі мало прилетіло?
fler
Повідомлень: 4564
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 1326 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 січ, 2024 22:46
UA написав: hume написав: UA написав:
А скільки безкоштовних дитячих садочків та шкіл поряд з об'єктами КАНа?
Нагрузка, как обычно, пойдет на существующую инфраструктура. Учитывая размер комплексов КАНа бесплатная инфраструктура всплакнёт.
Второй вариант. Цена метра в объектах КАНа подразумевает использование платных д. садиков и школ.
ОК. Давайте посчитаем стоимость садик 4 года + школа 12 лет по довоенным ценам в доларе (как послевоенный ориентир)
У Файні відкривають А школу. Черга…
Кажуть 350 кгрн на рік навчання. Може брешуть
За 4 роки навчання мабудь можна взяти 2к в сусідньому ламповому розкішному найпрекраснішому і найліквіднішому хрущику.
Первый
Повідомлень: 16838
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2381 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 січ, 2024 22:53
Investor_K написав: Andrey2512 написав:
Я ВПО з Маріка.
До ймовірності знищення житла, воно може й втратити в ціні.
А щодо окупації, так там зараз житло х2 в ціні
Навіть те, що знищено та зруйновано?
Почали давати сертифікати за знищене майно
. Кажуть вже бачили на 11 млн грн…
Первый
Повідомлень: 16838
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2381 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 січ, 2024 23:05
Первый а якщо не знищене й у ньому живуть окупанти? Тоді що дають? 😂
Andrey2512
Повідомлень: 745
З нами з: 04.04.22
Подякував: 53 раз.
Подякували: 60 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 січ, 2024 23:32
Первый написав: UA написав:
ОК. Давайте посчитаем стоимость садик 4 года + школа 12 лет по довоенным ценам в доларе (как послевоенный ориентир)
У Файні відкривають А школу. Черга…
Кажуть 350 кгрн на рік навчання. Може брешуть
За 4 роки навчання мабудь можна взяти 2к в сусідньому ламповому розкішному найпрекраснішому і найліквіднішому хрущику.
Ви нарешті собі калькулятора придбали?
https://www.faynatown.kyiv.ua/shkola-u- ... 2024-roku/
Подвір'я школи в ультра мінімалістичному стилі (тобто його немає
)
UA
Повідомлень: 7848
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 2169 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 20 січ, 2024 23:59
Andrey2512 написав: Первый
а якщо не знищене й у ньому живуть окупанти? Тоді що дають? 😂
Якщо ви моделюєте що у вашій київській квартирі будуть жити окупанти, то що ви робите на цій гілці?
Первый
Повідомлень: 16838
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2381 раз.
Профіль
Додано: Нед 21 січ, 2024 00:04
UA написав: Первый написав: UA написав:
ОК. Давайте посчитаем стоимость садик 4 года + школа 12 лет по довоенным ценам в доларе (как послевоенный ориентир)
У Файні відкривають А школу. Черга…
Кажуть 350 кгрн на рік навчання. Може брешуть
За 4 роки навчання мабудь можна взяти 2к в сусідньому ламповому розкішному найпрекраснішому і найліквіднішому хрущику.
Ви нарешті собі калькулятора придбали?
https://www.faynatown.kyiv.ua/shkola-u- ... 2024-roku/
Подвір'я школи в ультра мінімалістичному стилі (тобто його немає
)
Так. В школу записують зараз.
Контингент у Кана специфічний:-) їм державна середня школа не потрібна:-) Да і садочок звичайний теж.
Первый
Повідомлень: 16838
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2381 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
24515
16445955
Суб 20 січ, 2024 20:22 UA
1347
5425173
Сер 20 гру, 2023 15:46 Frant
3
26969
Пон 11 жов, 2021 18:05 _Klim