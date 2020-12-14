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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11546115471154811549>
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 21:04

Феодал пугали отключением света … и вроде не выключали
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 21:05

  Andrey2512 написав:
  gonchik74 написав:
  Бетон написав:Напишите хоть ктонить риски недвижимости

Спитай у ВпО з Маріка. Як хочеш - скину номери телефонів. Знаю чоловік 5.


Я ВПО з Маріка.

До ймовірності знищення житла, воно може й втратити в ціні.

А щодо окупації, так там зараз житло х2 в ціні

Навіть те, що знищено та зруйновано?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 21:09

Investor_K

Там окупантам пофіг на таких. Хоча деяким на камеру житло й дали, для створення гарної картинки на ТВ
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 22:20

  Бетон написав:Напишите хоть ктонить риски недвижимости

Бетон, шо за тролінг, тобі мало прилетіло?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 22:46

  UA написав:
  hume написав:
  UA написав:А скільки безкоштовних дитячих садочків та шкіл поряд з об'єктами КАНа?

Нагрузка, как обычно, пойдет на существующую инфраструктура. Учитывая размер комплексов КАНа бесплатная инфраструктура всплакнёт.

Второй вариант. Цена метра в объектах КАНа подразумевает использование платных д. садиков и школ.

ОК. Давайте посчитаем стоимость садик 4 года + школа 12 лет по довоенным ценам в доларе (как послевоенный ориентир)



У Файні відкривають А школу. Черга…

Кажуть 350 кгрн на рік навчання. Може брешуть

За 4 роки навчання мабудь можна взяти 2к в сусідньому ламповому розкішному найпрекраснішому і найліквіднішому хрущику.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 22:53

  Investor_K написав:
  Andrey2512 написав:
Я ВПО з Маріка.

До ймовірності знищення житла, воно може й втратити в ціні.

А щодо окупації, так там зараз житло х2 в ціні

Навіть те, що знищено та зруйновано?


Почали давати сертифікати за знищене майно :shock: . Кажуть вже бачили на 11 млн грн…
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 23:05

Первый а якщо не знищене й у ньому живуть окупанти? Тоді що дають? 😂
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 23:32

  Первый написав:
  UA написав:ОК. Давайте посчитаем стоимость садик 4 года + школа 12 лет по довоенным ценам в доларе (как послевоенный ориентир)



У Файні відкривають А школу. Черга…

Кажуть 350 кгрн на рік навчання. Може брешуть

За 4 роки навчання мабудь можна взяти 2к в сусідньому ламповому розкішному найпрекраснішому і найліквіднішому хрущику.

Ви нарешті собі калькулятора придбали?

https://www.faynatown.kyiv.ua/shkola-u- ... 2024-roku/
Подвір'я школи в ультра мінімалістичному стилі (тобто його немає :mrgreen: )
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 23:59

  Andrey2512 написав:Первый а якщо не знищене й у ньому живуть окупанти? Тоді що дають? 😂

Якщо ви моделюєте що у вашій київській квартирі будуть жити окупанти, то що ви робите на цій гілці?
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 00:04

  UA написав:
  Первый написав:
  UA написав:ОК. Давайте посчитаем стоимость садик 4 года + школа 12 лет по довоенным ценам в доларе (как послевоенный ориентир)



У Файні відкривають А школу. Черга…

Кажуть 350 кгрн на рік навчання. Може брешуть

За 4 роки навчання мабудь можна взяти 2к в сусідньому ламповому розкішному найпрекраснішому і найліквіднішому хрущику.

Ви нарешті собі калькулятора придбали?

https://www.faynatown.kyiv.ua/shkola-u- ... 2024-roku/
Подвір'я школи в ультра мінімалістичному стилі (тобто його немає :mrgreen: )


Так. В школу записують зараз.

Контингент у Кана специфічний:-) їм державна середня школа не потрібна:-) Да і садочок звичайний теж.
Первый
 
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