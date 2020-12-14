Додано: Нед 21 січ, 2024 00:31

Proofy написав: Разговаривал с харьковчанами, 750 за метр со всеми причиндалами в бизнес классе, вот это вариант, в Киеве 2ка и не подходи. Разговаривал с харьковчанами, 750 за метр со всеми причиндалами в бизнес классе, вот это вариант, в Киеве 2ка и не подходи.

Всі зауваження - будь ласка, зе-команді і грьобаним слугам.Які абсолютно не готувались до війни.Навіть зараз, вони не здатні розкрутити воєнне виробництво.Клоунів не можна було пускати у владу."BaDaBoom:Дивлюся я на Зе в Давосі...І маю лише одне питання: Як?Як, курво?Як із такими розумовими здібностями можна було обдурити стільки людей та заробити стільки грошей?Дурак стал нормой, еще немного — и станет идеалом.А. и Б. СТРУГАЦКИЕМатвей Перция:Покаюсь перед сном. Когда Зеленский объявил, что "идет в президенты", я не сразу понял, что эта угроза может быть выполнена, но сразу понял, что это гроза державе. И не только потому, что после скетча о Ющенко, Саакашвили и Буше я перестал смотреть его выступления, поняв, на чьей стороне он играет, но просто я видел, что страна на подъеме и что мы можем упустить, возможно, последний шанс. Я спорил и в Фейсбуке, и в реале со многими людьми, утверждавшими, что "хуже не будет", которых правление Януковича не убедило, что может быть намного хуже. Но все мои доводы разбивались о железобетонную уверенность, что президент должен быть "из народа" и желательно бедный. Фильм "Слуга народа" и Коломойский с Путиным обрушили в глаза людей столько мочи, что многие ее действительно приняли за "божью росу". Собственно, она не рассосалась из глаз по сей день, и я не могу понять, с чем это связано - метафизика какая-то.Но даже в страшном сне, как говорят, я не мог представить, что этот"президент из трущоб" будет не просто некомпетентным, не просто глупым и самовлюбленным, как все идиоты, не осознающие степень своей глупости, но окажется еще и мстительным, закомплексованным, подленьким и, в конечном итоге, врагом своей собственной страны.И я в своем далеко не юном возрасте понял, что прочитанных мною книг - художественных, философских, научно-популярных - не хватило, чтобы вовремя понять эту угрозу как державе, так и лично моей семье.Мне удивительно, как я, прочитавший все произведения Стругацких, Монтеня и Макиавелли, столкнувшись с эталонной глупостью масс народа, не понял, что они выберут себе поводыря из своей среды - чтобы не был "слишком умным".Простите меня, идиоты из простого народа, я вас недооценил!"