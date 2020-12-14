что вы думаете произойдет через 2 месяца, продвижение, оккупация? ничего не изменится. А сезонный дорожай может произойти.
За счет чего дало х2?
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Додано: Нед 21 січ, 2024 00:21
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
что вы думаете произойдет через 2 месяца, продвижение, оккупация? ничего не изменится. А сезонный дорожай может произойти.
За счет чего дало х2?
Востаннє редагувалось Proofy в Нед 21 січ, 2024 00:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 січ, 2024 00:25
Скоріше дешевій.
Несезонний, а всеохоплюючий.
Дорожайникам - привіт від зеленої зе-бригади і грьобаних слуг.
Додано: Нед 21 січ, 2024 00:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
как политика скажется на дешевее? не дадут транш, отразится на недвиге? курс 50 не будет пока что.
Востаннє редагувалось Proofy в Нед 21 січ, 2024 00:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 січ, 2024 00:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Разговаривал с харьковчанами, 750 за метр со всеми причиндалами в бизнес классе, вот это вариант, в Киеве 2ка и не подходи.
Додано: Нед 21 січ, 2024 00:31
Всі зауваження - будь ласка, зе-команді і грьобаним слугам.
Які абсолютно не готувались до війни.
Навіть зараз, вони не здатні розкрутити воєнне виробництво.
Клоунів не можна було пускати у владу.
"BaDaBoom:
Дивлюся я на Зе в Давосі...
І маю лише одне питання: Як?
Як, курво?
Як із такими розумовими здібностями можна було обдурити стільки людей та заробити стільки грошей?
Дурак стал нормой, еще немного — и станет идеалом.
А. и Б. СТРУГАЦКИЕ
Матвей Перция:
Покаюсь перед сном. Когда Зеленский объявил, что "идет в президенты", я не сразу понял, что эта угроза может быть выполнена, но сразу понял, что это гроза державе. И не только потому, что после скетча о Ющенко, Саакашвили и Буше я перестал смотреть его выступления, поняв, на чьей стороне он играет, но просто я видел, что страна на подъеме и что мы можем упустить, возможно, последний шанс. Я спорил и в Фейсбуке, и в реале со многими людьми, утверждавшими, что "хуже не будет", которых правление Януковича не убедило, что может быть намного хуже. Но все мои доводы разбивались о железобетонную уверенность, что президент должен быть "из народа" и желательно бедный. Фильм "Слуга народа" и Коломойский с Путиным обрушили в глаза людей столько мочи, что многие ее действительно приняли за "божью росу". Собственно, она не рассосалась из глаз по сей день, и я не могу понять, с чем это связано - метафизика какая-то.
Но даже в страшном сне, как говорят, я не мог представить, что этот
"президент из трущоб" будет не просто некомпетентным, не просто глупым и самовлюбленным, как все идиоты, не осознающие степень своей глупости, но окажется еще и мстительным, закомплексованным, подленьким и, в конечном итоге, врагом своей собственной страны.
И я в своем далеко не юном возрасте понял, что прочитанных мною книг - художественных, философских, научно-популярных - не хватило, чтобы вовремя понять эту угрозу как державе, так и лично моей семье.
Мне удивительно, как я, прочитавший все произведения Стругацких, Монтеня и Макиавелли, столкнувшись с эталонной глупостью масс народа, не понял, что они выберут себе поводыря из своей среды - чтобы не был "слишком умным".
Простите меня, идиоты из простого народа, я вас недооценил!"
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