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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11546115471154811549
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 00:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Andrey2512 написав:ну да, 2-3 месяца стоит подождать, я тоже так и подумал )
что вы думаете произойдет через 2 месяца, продвижение, оккупация? ничего не изменится. А сезонный дорожай может произойти.

  Andrey2512 написав:А щодо окупації, так там зараз житло х2 в ціні
За счет чего дало х2?
Востаннє редагувалось Proofy в Нед 21 січ, 2024 00:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 00:25

  Proofy написав:
  Andrey2512 написав:ну да, 2-3 месяца стоит подождать, я тоже так и подумал )
что вы думаете произойдет через 2 месяца, продвижение, оккупация? ничего не изменится. А сезонный дорожай может произойти.

Скоріше дешевій.
Не сезонний, а всеохоплюючий.
Дорожайникам - привіт від зеленої зе-бригади і грьобаних слуг.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 21 січ, 2024 00:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 00:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Скоріше дешевій.
как политика скажется на дешевее? не дадут транш, отразится на недвиге? курс 50 не будет пока что.
Востаннє редагувалось Proofy в Нед 21 січ, 2024 00:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 00:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Разговаривал с харьковчанами, 750 за метр со всеми причиндалами в бизнес классе, вот это вариант, в Киеве 2ка и не подходи.
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 00:31

  Proofy написав:Разговаривал с харьковчанами, 750 за метр со всеми причиндалами в бизнес классе, вот это вариант, в Киеве 2ка и не подходи.

Всі зауваження - будь ласка, зе-команді і грьобаним слугам.
Які абсолютно не готувались до війни.
Навіть зараз, вони не здатні розкрутити воєнне виробництво.
Клоунів не можна було пускати у владу.

"BaDaBoom:
Дивлюся я на Зе в Давосі...
І маю лише одне питання: Як?
Як, курво?
Як із такими розумовими здібностями можна було обдурити стільки людей та заробити стільки грошей?

Дурак стал нормой, еще немного — и станет идеалом.
А. и Б. СТРУГАЦКИЕ

Матвей Перция:
Покаюсь перед сном. Когда Зеленский объявил, что "идет в президенты", я не сразу понял, что эта угроза может быть выполнена, но сразу понял, что это гроза державе. И не только потому, что после скетча о Ющенко, Саакашвили и Буше я перестал смотреть его выступления, поняв, на чьей стороне он играет, но просто я видел, что страна на подъеме и что мы можем упустить, возможно, последний шанс. Я спорил и в Фейсбуке, и в реале со многими людьми, утверждавшими, что "хуже не будет", которых правление Януковича не убедило, что может быть намного хуже. Но все мои доводы разбивались о железобетонную уверенность, что президент должен быть "из народа" и желательно бедный. Фильм "Слуга народа" и Коломойский с Путиным обрушили в глаза людей столько мочи, что многие ее действительно приняли за "божью росу". Собственно, она не рассосалась из глаз по сей день, и я не могу понять, с чем это связано - метафизика какая-то.
Но даже в страшном сне, как говорят, я не мог представить, что этот
"президент из трущоб" будет не просто некомпетентным, не просто глупым и самовлюбленным, как все идиоты, не осознающие степень своей глупости, но окажется еще и мстительным, закомплексованным, подленьким и, в конечном итоге, врагом своей собственной страны.
И я в своем далеко не юном возрасте понял, что прочитанных мною книг - художественных, философских, научно-популярных - не хватило, чтобы вовремя понять эту угрозу как державе, так и лично моей семье.
Мне удивительно, как я, прочитавший все произведения Стругацких, Монтеня и Макиавелли, столкнувшись с эталонной глупостью масс народа, не понял, что они выберут себе поводыря из своей среды - чтобы не был "слишком умным".
Простите меня, идиоты из простого народа, я вас недооценил!"
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 01:38

  Прохожий написав:
  hume написав:Лукьяновка, однушка 50 метров, новый дом недалеко от метро 20 кгрн. Сдача с первого просмотра для студента.

Юнит?)
подскажите уровень ремонта?

Не, как то экономически не выгодно делать ремонт по сегодняшним ценам. Вариант рассматривался со всех сторон, даже со стороны покупки по стартовым ценам. Не понимаю кто все эти ремонтирующиеся люди

Срібна вежа. Ремонт уровня 20-24 куе в ценах 2016 года. Квартира в аренде со сдачи дома. Наверное с 2016 года. Могу ошибаться
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 12:38

  Proofy написав:Разговаривал с харьковчанами, 750 за метр со всеми причиндалами в бизнес классе, вот это вариант, в Киеве 2ка и не подходи.

Бизнес классу в Києві по 2 куе навіть без ремонту не існує.
Варшавський це зовсім не БК
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 12:49

  Первый написав:
  UA написав:
Ви нарешті собі калькулятора придбали?

https://www.faynatown.kyiv.ua/shkola-u- ... 2024-roku/
Подвір'я школи в ультра мінімалістичному стилі (тобто його немає :mrgreen: )


Так. В школу записують зараз.

Контингент у Кана специфічний:-) їм державна середня школа не потрібна:-) Да і садочок звичайний теж.

Контингент у Кана фантастичний.
В комплекті з продуктовим бутіком Новус, Ніконов не допустить фінансового ожиріння своїх клієнтів.
ПС Корупціонери та інші прокурори з НЛ більш розумні.
В них доходи на порядок вище контингента Кана.
Вони дійсно можуть собі дозволити свій рівень життя.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 12:55

Proofy

Произойти может что угодно. Вплоть до осознания основной массой населения той жопы, в которой мы все оказались.

По поводу х2 цены в Марике. Скорее всего цены взлетели из-за приезжих кошельков, а не из-за дефицита. Ведь в соседнем Бердянске дома все целые, но цены на недвигу взлетели.

Первый я на моделюю, а розповідаю про свою квартиру.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 12:58

  hume написав:Не, как то экономически не выгодно делать ремонт по сегодняшним ценам. Вариант рассматривался со всех сторон, даже со стороны покупки по стартовым ценам. Не понимаю кто все эти ремонтирующиеся люди


Ціни на ремонт нижчими не стануть.

Народ перейшов на більш дешеві матеріали.
Зайшов в Епік вибрати комерційний лінолеум.
А його взагалі немає.
Продавець каже, до війни з десяток видів постійно було в магазині, а зараз тільки дешманські неякісні варіанти.
Це притому, що линолеум якби економ товар для дуже бюджетного ремонту.
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