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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 січ, 2024 15:22
Читаю чат одного свіжозданого київського жк - так там аж гай шумить. Машинні штукатури, електрики, плиточники переходять з рук в руки. На сусідній гілці народ в Польщі думає про перспективу війни в цій країні.
Додано: Нед 21 січ, 2024 16:08
наш народ быстро привыкает ко всему и адаптируется.
По Харькову сложилась картинка: пофиг на прилеты, жить то надо, делаем ремонты, покупаем недвигу. Причем цены там растут понемногу.
Додано: Нед 21 січ, 2024 16:28
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У вас окуповано квартиру в Києві?
Ні? то до чого ці коментарі?
Якщо буде окуповано Київ то питання про компенсацію за зруйноване житло, вкладення чи повернення депозитів, облігацій держави Україна обговорювати не буде.
Особисто Я такий варіант не розглядаю.
Щодо осознанія.
Вже стадія прийняття ситуації і живемо далі
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