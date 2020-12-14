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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11547115481154911550
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:22

Читаю чат одного свіжозданого київського жк - так там аж гай шумить. Машинні штукатури, електрики, плиточники переходять з рук в руки. На сусідній гілці народ в Польщі думає про перспективу війни в цій країні.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 16:08

  gonchik74 написав:Читаю чат одного свіжозданого київського жк - так там аж гай шумить. Машинні штукатури, електрики, плиточники переходять з рук в руки. На сусідній гілці народ в Польщі думає про перспективу війни в цій країні.
наш народ быстро привыкает ко всему и адаптируется.
По Харькову сложилась картинка: пофиг на прилеты, жить то надо, делаем ремонты, покупаем недвигу. Причем цены там растут понемногу.
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 16:28

  Andrey2512 написав:Proofy

Произойти может что угодно. Вплоть до осознания основной массой населения той жопы, в которой мы все оказались.

По поводу х2 цены в Марике. Скорее всего цены взлетели из-за приезжих кошельков, а не из-за дефицита. Ведь в соседнем Бердянске дома все целые, но цены на недвигу взлетели.

Первый я на моделюю, а розповідаю про свою квартиру.
.
У вас окуповано квартиру в Києві?

Ні? то до чого ці коментарі?
Якщо буде окуповано Київ то питання про компенсацію за зруйноване житло, вкладення чи повернення депозитів, облігацій держави Україна обговорювати не буде.
Особисто Я такий варіант не розглядаю.

Щодо осознанія.

Вже стадія прийняття ситуації і живемо далі
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  #<1 ... 11547115481154911550
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