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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11547115481154911550
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:22

Читаю чат одного свіжозданого київського жк - так там аж гай шумить. Машинні штукатури, електрики, плиточники переходять з рук в руки. На сусідній гілці народ в Польщі думає про перспективу війни в цій країні.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 16:08

  gonchik74 написав:Читаю чат одного свіжозданого київського жк - так там аж гай шумить. Машинні штукатури, електрики, плиточники переходять з рук в руки. На сусідній гілці народ в Польщі думає про перспективу війни в цій країні.
наш народ быстро привыкает ко всему и адаптируется.
По Харькову сложилась картинка: пофиг на прилеты, жить то надо, делаем ремонты, покупаем недвигу. Причем цены там растут понемногу.
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 16:28

  Andrey2512 написав:Proofy

Произойти может что угодно. Вплоть до осознания основной массой населения той жопы, в которой мы все оказались.

По поводу х2 цены в Марике. Скорее всего цены взлетели из-за приезжих кошельков, а не из-за дефицита. Ведь в соседнем Бердянске дома все целые, но цены на недвигу взлетели.

Первый я на моделюю, а розповідаю про свою квартиру.
.
У вас окуповано квартиру в Києві?

Ні? то до чого ці коментарі?
Якщо буде окуповано Київ то питання про компенсацію за зруйноване житло, вкладення чи повернення депозитів, облігацій держави Україна обговорювати не буде.
Особисто Я такий варіант не розглядаю.

Щодо осознанія.

Вже стадія прийняття ситуації і живемо далі
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 17:23

  UA написав:Ціни на ремонт нижчими не стануть.

Народ перейшов на більш дешеві матеріали.
Зайшов в Епік вибрати комерційний лінолеум.
А його взагалі немає.
Продавець каже, до війни з десяток видів постійно було в магазині, а зараз тільки дешманські неякісні варіанти.
Це притому, що линолеум якби економ товар для дуже бюджетного ремонту.

Куда уж дешевле..)) эпик и так редкостный хлам везёт, иначе х3 к цене не прикрутить.

Заходил в эпик штукатурка МП75 стоит порядка 350-360 грн мешок. Допустим с базы можно взять 310 грн/мешок или около 8 уе за мешок. С 2015 до 2019 мешок стоил около 100-130грн или 4-5 уе. (Может кто поправит по цене). И так со всем, кроме цен на аренду (в уе.) Математика не сходится.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 17:29

hume гіпс і товари з нього - це особливе питання. Своє під Солєдаром окуповане. Турецьке по морю не їде. Тільки тепер по колу. Без конкуренції і дорожчою логістикою маємо таку ціну.
Що по металу, бетону, склу, цегла , газоблок, клеї на основі цементу, фарби, європейські товари для підлоги, вимикачі/розетки , автомати і реле напруги, європейська сантехніка і український кабель?
Я без сарказму, запитую. Чув, що скло без змін (в дол) . Дещо ще без змін.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 18:35

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а які жк наразі продовжують будувати?
з власних спостережень - ТТ, А136, Рівердейл, Трініті (там до речі вже здана перша черга)

на місці Деміївського ринку створюють будмайданчик для ремонту пошкодженої ділянки метро, укладають плити та збирають касагранду щоб будувати стіну в грунті по периметру майбутнього котлована, проект має бути готовий вже на початку лютого

зи:
на Оболоні жваво будують міст-хвилю на острів Оболонський

https://youtu.be/z9IZAoRumJ8?si=37wB6J6tobqVKNmm
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 18:48

  kingkongovets написав:зи:
на Оболоні жваво будують міст-хвилю на острів Оболонський

https://youtu.be/z9IZAoRumJ8?si=37wB6J6tobqVKNmm

Смєнщик Авдокушина?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 18:50

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

unicdima написав:
  kingkongovets написав:зи:
на Оболоні жваво будують міст-хвилю на острів Оболонський

https://youtu.be/z9IZAoRumJ8?si=37wB6J6tobqVKNmm

Смєнщик Авдокушина?

ти досі не вилікував свої комплекси, таксист?)
kingkongovets
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