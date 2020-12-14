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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 січ, 2024 15:22
Читаю чат одного свіжозданого київського жк - так там аж гай шумить. Машинні штукатури, електрики, плиточники переходять з рук в руки. На сусідній гілці народ в Польщі думає про перспективу війни в цій країні.
Додано: Нед 21 січ, 2024 16:08
наш народ быстро привыкает ко всему и адаптируется.
По Харькову сложилась картинка: пофиг на прилеты, жить то надо, делаем ремонты, покупаем недвигу. Причем цены там растут понемногу.
Додано: Нед 21 січ, 2024 16:28
.
У вас окуповано квартиру в Києві?
Ні? то до чого ці коментарі?
Якщо буде окуповано Київ то питання про компенсацію за зруйноване житло, вкладення чи повернення депозитів, облігацій держави Україна обговорювати не буде.
Особисто Я такий варіант не розглядаю.
Щодо осознанія.
Вже стадія прийняття ситуації і живемо далі
Додано: Нед 21 січ, 2024 17:23
Куда уж дешевле..)) эпик и так редкостный хлам везёт, иначе х3 к цене не прикрутить.
Заходил в эпик штукатурка МП75 стоит порядка 350-360 грн мешок. Допустим с базы можно взять 310 грн/мешок или около 8 уе за мешок. С 2015 до 2019 мешок стоил около 100-130грн или 4-5 уе. (Может кто поправит по цене). И так со всем, кроме цен на аренду (в уе.) Математика не сходится.
Додано: Нед 21 січ, 2024 17:29
hume гіпс і товари з нього - це особливе питання. Своє під Солєдаром окуповане. Турецьке по морю не їде. Тільки тепер по колу. Без конкуренції і дорожчою логістикою маємо таку ціну.
Що по металу, бетону, склу, цегла , газоблок, клеї на основі цементу, фарби, європейські товари для підлоги, вимикачі/розетки , автомати і реле напруги, європейська сантехніка і український кабель?
Я без сарказму, запитую. Чув, що скло без змін (в дол) . Дещо ще без змін.
Додано: Нед 21 січ, 2024 18:35
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а які жк наразі продовжують будувати?
з власних спостережень - ТТ, А136, Рівердейл, Трініті (там до речі вже здана перша черга)
на місці Деміївського ринку створюють будмайданчик для ремонту пошкодженої ділянки метро, укладають плити та збирають касагранду щоб будувати стіну в грунті по периметру майбутнього котлована, проект має бути готовий вже на початку лютого
зи:
на Оболоні жваво будують міст-хвилю на острів Оболонський
Додано: Нед 21 січ, 2024 18:48
Смєнщик Авдокушина?
Додано: Нед 21 січ, 2024 18:50
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ти досі не вилікував свої комплекси, таксист?)
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