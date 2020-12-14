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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11548115491155011551
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 22:20

  kingkongovets написав:а в чому проблема раз і назавжди заблокувати франта?

Краще заблокувати одного дрібного чиновника, близького до великих казнокрадів. Який влаштувався на півставки в Київметробуд і раптом став спеціалістом по тунелям і мостам.
Як нікчемного писаку і неосвіченого флудьора, який бахвалиться своєю неграмотністю і навіть того не розуміє.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 22:55

  fler написав:
  Бетон написав:Напишите хоть ктонить риски недвижимости

Бетон, шо за тролінг, тобі мало прилетіло?

Куди?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 23:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так никто не написал риски.
1. Риск ракет. Математически = 0. 0,000002. Просто ничтожна.

А например в Славутич уже сделали фасады и забыли давным давно.

2. Окупация Киева. Вероятность. Стремится к нулю.

Названные вами риски меньше, чем риски с другими активами, а тем более с наличкой. Вот наличку выгребут сразу из ячеек кому нужно
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 23:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я не выискиваю новости. Подписан на один единственный канал, чтобы тревоги смотреть.

У Києві щомісяця вартість оренди житла зростає на 5%

Як змінилися вартість оренди житла та нерухомості у Голосіївському районі після закриття станцій метро? Про це розповів голова правління Асоціації фахівців з нерухомості Іван Кудояр

https://t.me/kievreal1/54660
Бетон
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