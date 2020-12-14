Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:а в чому проблема раз і назавжди заблокувати франта?
Краще заблокувати одного дрібного чиновника, близького до великих казнокрадів. Який влаштувався на півставки в Київметробуд і раптом став спеціалістом по тунелям і мостам. Як нікчемного писаку і неосвіченого флудьора, який бахвалиться своєю неграмотністю і навіть того не розуміє.
Я не выискиваю новости. Подписан на один единственный канал, чтобы тревоги смотреть.
У Києві щомісяця вартість оренди житла зростає на 5%
Як змінилися вартість оренди житла та нерухомості у Голосіївському районі після закриття станцій метро? Про це розповів голова правління Асоціації фахівців з нерухомості Іван Кудояр ㅤ https://t.me/kievreal1/54660