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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 січ, 2024 00:54
Hotab написав:hume
гіпс і товари з нього - це особливе питання. Своє під Солєдаром окуповане. Турецьке по морю не їде. Тільки тепер по колу. Без конкуренції і дорожчою логістикою маємо таку ціну.
Що по металу, бетону, склу, цегла , газоблок, клеї на основі цементу, фарби, європейські товари для підлоги, вимикачі/розетки , автомати і реле напруги, європейська сантехніка і український кабель?
Я без сарказму, запитую. Чув, що скло без змін (в дол) . Дещо ще без змін.
Ну дивіться, напишу про те, що особисто купував перед війною і зараз:
1) труба ВГП чорна на металобазі, було 18-19000 грн/т стало 43-46000 грн/т
труби оцинковані, було 31-34000 грн/т, стало 74-76000 грн/т
2) скло четвірка з порізкою, було 100-120 грн/кв.м стало в 2022р. 800 грн/кв.м
зараз трохи знизилося до 600-750
3) автомати корпусні(промислові) європейські виробники, ціна х2,5 в середньому
4) кабель український, ціна від х2 до х3
Це все в гривнях.
Європейські товари для підлоги та сантехніка, те що знову ж таки дивився собі, х1,5-2 в долларах але на розпродажах інколи можна впіймати і довоєнну прайсову ціну, та не факт, що воно вам сподобається/підійде.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 00:57
drevlyanin написав: Hotab написав:hume
гіпс і товари з нього - це особливе питання. Своє під Солєдаром окуповане. Турецьке по морю не їде. Тільки тепер по колу. Без конкуренції і дорожчою логістикою маємо таку ціну.
Що по металу, бетону, склу, цегла , газоблок, клеї на основі цементу, фарби, європейські товари для підлоги, вимикачі/розетки , автомати і реле напруги, європейська сантехніка і український кабель?
Я без сарказму, запитую. Чув, що скло без змін (в дол) . Дещо ще без змін.
Ну дивіться, напишу про те, що особисто купував перед війною і зараз:
1) труба ВГП чорна на металобазі, було 18-19000 грн/т стало 43-46000 грн/т
труби оцинковані, було 31-34000 грн/т, стало 74-76000 грн/т
2) скло четвірка з порізкою, було 100-120 грн/кв.м стало в 2022р. 800 грн/кв.м
зараз трохи знизилося до 600-750
3) автомати корпусні(промислові) європейські виробники, ціна х2,5 в середньому
4) кабель український, ціна від х2 до х3
Це все в гривнях.
Європейські товари для підлоги та сантехніка, те що знову ж таки дивився собі, х1,5-2 в долларах але на розпродажах інколи можна впіймати і довоєнну прайсову ціну, та не факт, що воно вам сподобається/підійде.
Ремонти не є обов'язковою річчю.
Це не продукти, не одяг, не взуття, не ліки
Більшість населення чудово живе без ремонтів, без скритних плінтусів і венеціанської штукатурки, і не дзижчить.
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