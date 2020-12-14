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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11548115491155011551
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 00:54

  Hotab написав:hume гіпс і товари з нього - це особливе питання. Своє під Солєдаром окуповане. Турецьке по морю не їде. Тільки тепер по колу. Без конкуренції і дорожчою логістикою маємо таку ціну.
Що по металу, бетону, склу, цегла , газоблок, клеї на основі цементу, фарби, європейські товари для підлоги, вимикачі/розетки , автомати і реле напруги, європейська сантехніка і український кабель?
Я без сарказму, запитую. Чув, що скло без змін (в дол) . Дещо ще без змін.


Ну дивіться, напишу про те, що особисто купував перед війною і зараз:
1) труба ВГП чорна на металобазі, було 18-19000 грн/т стало 43-46000 грн/т
труби оцинковані, було 31-34000 грн/т, стало 74-76000 грн/т
2) скло четвірка з порізкою, було 100-120 грн/кв.м стало в 2022р. 800 грн/кв.м :shock:
зараз трохи знизилося до 600-750
3) автомати корпусні(промислові) європейські виробники, ціна х2,5 в середньому
4) кабель український, ціна від х2 до х3
Це все в гривнях.
Європейські товари для підлоги та сантехніка, те що знову ж таки дивився собі, х1,5-2 в долларах але на розпродажах інколи можна впіймати і довоєнну прайсову ціну, та не факт, що воно вам сподобається/підійде.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 00:57

  drevlyanin написав:
  Hotab написав:hume гіпс і товари з нього - це особливе питання. Своє під Солєдаром окуповане. Турецьке по морю не їде. Тільки тепер по колу. Без конкуренції і дорожчою логістикою маємо таку ціну.
Що по металу, бетону, склу, цегла , газоблок, клеї на основі цементу, фарби, європейські товари для підлоги, вимикачі/розетки , автомати і реле напруги, європейська сантехніка і український кабель?
Я без сарказму, запитую. Чув, що скло без змін (в дол) . Дещо ще без змін.


Ну дивіться, напишу про те, що особисто купував перед війною і зараз:
1) труба ВГП чорна на металобазі, було 18-19000 грн/т стало 43-46000 грн/т
труби оцинковані, було 31-34000 грн/т, стало 74-76000 грн/т
2) скло четвірка з порізкою, було 100-120 грн/кв.м стало в 2022р. 800 грн/кв.м :shock:
зараз трохи знизилося до 600-750
3) автомати корпусні(промислові) європейські виробники, ціна х2,5 в середньому
4) кабель український, ціна від х2 до х3
Це все в гривнях.
Європейські товари для підлоги та сантехніка, те що знову ж таки дивився собі, х1,5-2 в долларах але на розпродажах інколи можна впіймати і довоєнну прайсову ціну, та не факт, що воно вам сподобається/підійде.

Ремонти не є обов'язковою річчю.
Це не продукти, не одяг, не взуття, не ліки
Більшість населення чудово живе без ремонтів, без скритних плінтусів і венеціанської штукатурки, і не дзижчить.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 02:09

  Frant написав:Ремонти не є обов'язковою річчю.
Це не продукти, не одяг, не взуття, не ліки
Більшість населення чудово живе без ремонтів, без скритних плінтусів і венеціанської штукатурки, і не дзижчить.


А в квартирі "від забудовника"? Жити посеред голого бетону, цегли чи говноблоку, "ходити" на відро і митися у тазику таке собі задоволення.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 08:09

  drevlyanin написав:
  Frant написав:Ремонти не є обов'язковою річчю.
Це не продукти, не одяг, не взуття, не ліки
Більшість населення чудово живе без ремонтів, без скритних плінтусів і венеціанської штукатурки, і не дзижчить.


А в квартирі "від забудовника"? Жити посеред голого бетону, цегли чи говноблоку, "ходити" на відро і митися у тазику таке собі задоволення.

Це зникаючий вид товару.
Новобудовам - фсьо.

Ринок нових Ламборджіні ніяк не перехрещується з ринком б/в авто. Співвідношення 1:1000, мабуть
Востаннє редагувалось Frant в Пон 22 січ, 2024 09:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 08:31

  hume написав:Лукьяновка, однушка 50 метров, новый дом недалеко от метро 20 кгрн. Сдача с первого просмотра для студента.

КІМО?)
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 08:36

  Первый написав:
  Investor_K написав:
  Andrey2512 написав:
Я ВПО з Маріка.

До ймовірності знищення житла, воно може й втратити в ціні.

А щодо окупації, так там зараз житло х2 в ціні

Навіть те, що знищено та зруйновано?


Почали давати сертифікати за знищене майно :shock: . Кажуть вже бачили на 11 млн грн…

Зараз лусну зі сміху)
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 08:37

  Proofy написав:
  Andrey2512 написав:ну да, 2-3 месяца стоит подождать, я тоже так и подумал )
что вы думаете произойдет через 2 месяца, продвижение, оккупация? ничего не изменится. А сезонный дорожай может произойти.

  Andrey2512 написав:А щодо окупації, так там зараз житло х2 в ціні
За счет чего дало х2?

Мало нормального житла та наїзд завєзьонних узкіх
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 08:47

  cherchiltank написав:
  Первый написав:
  Investor_K написав:Навіть те, що знищено та зруйновано?


Почали давати сертифікати за знищене майно :shock: . Кажуть вже бачили на 11 млн грн…

Зараз лусну зі сміху)

Може потрібній людині і виплатили стільки... 😏
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 09:03

  cherchiltank написав:
  Первый написав:
  Investor_K написав:Навіть те, що знищено та зруйновано?


Почали давати сертифікати за знищене майно :shock: . Кажуть вже бачили на 11 млн грн…

Зараз лусну зі сміху)

Що ви хочете з зелених клоунів і грьобаних слуг?
Це тупі імітатори, бувші трієшники.
Обіцяють золоті гори, роздають нікчемні папірці, плачуть і кривляються на відеокамеру.
Іншого вони не вміють, надто складно для них.

Це ж вони проїпали Маріуполь і південь за перший тиждень війни, ці кіношні стратеги
Frant
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