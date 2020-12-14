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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 січ, 2024 00:54
Hotab написав:hume
гіпс і товари з нього - це особливе питання. Своє під Солєдаром окуповане. Турецьке по морю не їде. Тільки тепер по колу. Без конкуренції і дорожчою логістикою маємо таку ціну.
Що по металу, бетону, склу, цегла , газоблок, клеї на основі цементу, фарби, європейські товари для підлоги, вимикачі/розетки , автомати і реле напруги, європейська сантехніка і український кабель?
Я без сарказму, запитую. Чув, що скло без змін (в дол) . Дещо ще без змін.
Ну дивіться, напишу про те, що особисто купував перед війною і зараз:
1) труба ВГП чорна на металобазі, було 18-19000 грн/т стало 43-46000 грн/т
труби оцинковані, було 31-34000 грн/т, стало 74-76000 грн/т
2) скло четвірка з порізкою, було 100-120 грн/кв.м стало в 2022р. 800 грн/кв.м
зараз трохи знизилося до 600-750
3) автомати корпусні(промислові) європейські виробники, ціна х2,5 в середньому
4) кабель український, ціна від х2 до х3
Це все в гривнях.
Європейські товари для підлоги та сантехніка, те що знову ж таки дивився собі, х1,5-2 в долларах але на розпродажах інколи можна впіймати і довоєнну прайсову ціну, та не факт, що воно вам сподобається/підійде.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 00:57
drevlyanin написав: Hotab написав:hume
гіпс і товари з нього - це особливе питання. Своє під Солєдаром окуповане. Турецьке по морю не їде. Тільки тепер по колу. Без конкуренції і дорожчою логістикою маємо таку ціну.
Що по металу, бетону, склу, цегла , газоблок, клеї на основі цементу, фарби, європейські товари для підлоги, вимикачі/розетки , автомати і реле напруги, європейська сантехніка і український кабель?
Я без сарказму, запитую. Чув, що скло без змін (в дол) . Дещо ще без змін.
Ну дивіться, напишу про те, що особисто купував перед війною і зараз:
1) труба ВГП чорна на металобазі, було 18-19000 грн/т стало 43-46000 грн/т
труби оцинковані, було 31-34000 грн/т, стало 74-76000 грн/т
2) скло четвірка з порізкою, було 100-120 грн/кв.м стало в 2022р. 800 грн/кв.м
зараз трохи знизилося до 600-750
3) автомати корпусні(промислові) європейські виробники, ціна х2,5 в середньому
4) кабель український, ціна від х2 до х3
Це все в гривнях.
Європейські товари для підлоги та сантехніка, те що знову ж таки дивився собі, х1,5-2 в долларах але на розпродажах інколи можна впіймати і довоєнну прайсову ціну, та не факт, що воно вам сподобається/підійде.
Ремонти не є обов'язковою річчю.
Це не продукти, не одяг, не взуття, не ліки
Більшість населення чудово живе без ремонтів, без скритних плінтусів і венеціанської штукатурки, і не дзижчить.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 02:09
Frant написав:
Ремонти не є обов'язковою річчю.
Це не продукти, не одяг, не взуття, не ліки
Більшість населення чудово живе без ремонтів, без скритних плінтусів і венеціанської штукатурки, і не дзижчить.
А в квартирі "від забудовника"? Жити посеред голого бетону, цегли чи говноблоку, "ходити" на відро і митися у тазику таке собі задоволення.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 08:31
hume написав:
Лукьяновка, однушка 50 метров, новый дом недалеко от метро 20 кгрн. Сдача с первого просмотра для студента.
КІМО?)
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Додано: Пон 22 січ, 2024 08:36
Первый написав: Investor_K написав: Andrey2512 написав:
Я ВПО з Маріка.
До ймовірності знищення житла, воно може й втратити в ціні.
А щодо окупації, так там зараз житло х2 в ціні
Навіть те, що знищено та зруйновано?
Почали давати сертифікати за знищене майно
. Кажуть вже бачили на 11 млн грн…
Зараз лусну зі сміху)
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Додано: Пон 22 січ, 2024 08:37
Proofy написав: Andrey2512 написав:
ну да, 2-3 месяца стоит подождать, я тоже так и подумал )
что вы думаете произойдет через 2 месяца, продвижение, оккупация? ничего не изменится. А сезонный дорожай может произойти.
Andrey2512 написав:
А щодо окупації, так там зараз житло х2 в ціні
За счет чего дало х2?
Мало нормального житла та наїзд завєзьонних узкіх
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Додано: Пон 22 січ, 2024 08:47
cherchiltank написав: Первый написав: Investor_K написав:
Навіть те, що знищено та зруйновано?
Почали давати сертифікати за знищене майно
. Кажуть вже бачили на 11 млн грн…
Зараз лусну зі сміху)
Може потрібній людині і виплатили стільки... 😏
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Додано: Пон 22 січ, 2024 10:26
cherchiltank написав: hume написав:
Лукьяновка, однушка 50 метров, новый дом недалеко от метро 20 кгрн. Сдача с первого просмотра для студента.
КІМО?)
Так)
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