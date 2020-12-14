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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 січ, 2024 08:47
cherchiltank написав: Первый написав: Investor_K написав:
Навіть те, що знищено та зруйновано?
Почали давати сертифікати за знищене майно
. Кажуть вже бачили на 11 млн грн…
Зараз лусну зі сміху)
Може потрібній людині і виплатили стільки... 😏
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Додано: Пон 22 січ, 2024 10:26
cherchiltank написав: hume написав:
Лукьяновка, однушка 50 метров, новый дом недалеко от метро 20 кгрн. Сдача с первого просмотра для студента.
КІМО?)
Так)
Забыл добавить, что предыдущие арендаторы ITшники съехали по причине выезда в другую страну. Видимо порешали документы.
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1
Додано: Пон 22 січ, 2024 15:51
Бетон написав:
Так никто не написал риски.
1. Риск ракет. Математически = 0. 0,000002. Просто ничтожна.
А например в Славутич уже сделали фасады и забыли давным давно.
2. Окупация Киева. Вероятность. Стремится к нулю.
Названные вами риски меньше, чем риски с другими активами, а тем более с наличкой. Вот наличку выгребут сразу из ячеек кому нужно
0,000002? Значить я такий щасливчик. Після нового року повиносило вибуховою хвилею вікна в квартирах, де навіть ще ремонти не розпочав. І не тільки в мене, а в кількох сусідніх будинках на всіх поверхах-овер 500 квартир. Вартість навіть одного панорамного вікна як би не 3 копійки.
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drevlyanin
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Додано: Пон 22 січ, 2024 16:16
drevlyanin написав:
0,000002? Значить я такий щасливчик. Після нового року повиносило вибуховою хвилею вікна в квартирах
+1
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Олежан
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Додано: Пон 22 січ, 2024 16:25
У нас в крайний большой обстрел, тоже ракета метрах в пятиста от дома упала. Хорошо, что там между дом ещё был. Так в нескольких домах и 2-х школах полностью окна повыносило. У нас, квартиранты сказали, только одно окно на балконе открылось.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 17:04
drevlyanin написав: Бетон написав:
Так никто не написал риски.
1. Риск ракет. Математически = 0. 0,000002. Просто ничтожна.
А например в Славутич уже сделали фасады и забыли давным давно.
2. Окупация Киева. Вероятность. Стремится к нулю.
Названные вами риски меньше, чем риски с другими активами, а тем более с наличкой. Вот наличку выгребут сразу из ячеек кому нужно
0,000002? Значить я такий щасливчик. Після нового року повиносило вибуховою хвилею вікна в квартирах, де навіть ще ремонти не розпочав. І не тільки в мене, а в кількох сусідніх будинках на всіх поверхах-овер 500 квартир. Вартість навіть одного панорамного вікна як би не 3 копійки.
Вікна, наприклад, в варшавському, повилітали колись, ніяк не впливають ні на ціну ні на ризики. В автомобілі тріщина лобового від каменів більше гемору
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Бетон
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Додано: Пон 22 січ, 2024 17:49
Олежан написав: drevlyanin написав:
0,000002? Значить я такий щасливчик. Після нового року повиносило вибуховою хвилею вікна в квартирах
+1
У мене теж, якщо не три пакети, то вся балконна конструкція під заміну (жінка після вибуху не змогла відкрити жодного вікна).
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