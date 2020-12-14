Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Так никто не написал риски. 1. Риск ракет. Математически = 0. 0,000002. Просто ничтожна.
А например в Славутич уже сделали фасады и забыли давным давно.
2. Окупация Киева. Вероятность. Стремится к нулю.
Названные вами риски меньше, чем риски с другими активами, а тем более с наличкой. Вот наличку выгребут сразу из ячеек кому нужно
0,000002? Значить я такий щасливчик. Після нового року повиносило вибуховою хвилею вікна в квартирах, де навіть ще ремонти не розпочав. І не тільки в мене, а в кількох сусідніх будинках на всіх поверхах-овер 500 квартир. Вартість навіть одного панорамного вікна як би не 3 копійки.
У нас в крайний большой обстрел, тоже ракета метрах в пятиста от дома упала. Хорошо, что там между дом ещё был. Так в нескольких домах и 2-х школах полностью окна повыносило. У нас, квартиранты сказали, только одно окно на балконе открылось.
Бетон написав:Так никто не написал риски. 1. Риск ракет. Математически = 0. 0,000002. Просто ничтожна.
А например в Славутич уже сделали фасады и забыли давным давно.
2. Окупация Киева. Вероятность. Стремится к нулю.
Названные вами риски меньше, чем риски с другими активами, а тем более с наличкой. Вот наличку выгребут сразу из ячеек кому нужно
0,000002? Значить я такий щасливчик. Після нового року повиносило вибуховою хвилею вікна в квартирах, де навіть ще ремонти не розпочав. І не тільки в мене, а в кількох сусідніх будинках на всіх поверхах-овер 500 квартир. Вартість навіть одного панорамного вікна як би не 3 копійки.
Вікна, наприклад, в варшавському, повилітали колись, ніяк не впливають ні на ціну ні на ризики. В автомобілі тріщина лобового від каменів більше гемору