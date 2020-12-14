RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11548115491155011551
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 08:47

  cherchiltank написав:
  Первый написав:
  Investor_K написав:Навіть те, що знищено та зруйновано?


Почали давати сертифікати за знищене майно :shock: . Кажуть вже бачили на 11 млн грн…

Зараз лусну зі сміху)

Може потрібній людині і виплатили стільки... 😏
Bolt
 
Повідомлень: 2702
З нами з: 09.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 10:26

  cherchiltank написав:
  hume написав:Лукьяновка, однушка 50 метров, новый дом недалеко от метро 20 кгрн. Сдача с первого просмотра для студента.

КІМО?)

Так)

Забыл добавить, что предыдущие арендаторы ITшники съехали по причине выезда в другую страну. Видимо порешали документы.
hume
 
Повідомлень: 9408
З нами з: 27.12.12
Подякував: 940 раз.
Подякували: 1872 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 15:51

  Бетон написав:Так никто не написал риски.
1. Риск ракет. Математически = 0. 0,000002. Просто ничтожна.

А например в Славутич уже сделали фасады и забыли давным давно.

2. Окупация Киева. Вероятность. Стремится к нулю.

Названные вами риски меньше, чем риски с другими активами, а тем более с наличкой. Вот наличку выгребут сразу из ячеек кому нужно


0,000002? Значить я такий щасливчик. Після нового року повиносило вибуховою хвилею вікна в квартирах, де навіть ще ремонти не розпочав. І не тільки в мене, а в кількох сусідніх будинках на всіх поверхах-овер 500 квартир. Вартість навіть одного панорамного вікна як би не 3 копійки.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1608
З нами з: 01.04.20
Подякував: 507 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  drevlyanin написав:0,000002? Значить я такий щасливчик. Після нового року повиносило вибуховою хвилею вікна в квартирах

+1
Олежан
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:25

У нас в крайний большой обстрел, тоже ракета метрах в пятиста от дома упала. Хорошо, что там между дом ещё был. Так в нескольких домах и 2-х школах полностью окна повыносило. У нас, квартиранты сказали, только одно окно на балконе открылось.
Bolt
 
Повідомлень: 2702
З нами з: 09.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 17:04

  drevlyanin написав:
  Бетон написав:Так никто не написал риски.
1. Риск ракет. Математически = 0. 0,000002. Просто ничтожна.

А например в Славутич уже сделали фасады и забыли давным давно.

2. Окупация Киева. Вероятность. Стремится к нулю.

Названные вами риски меньше, чем риски с другими активами, а тем более с наличкой. Вот наличку выгребут сразу из ячеек кому нужно


0,000002? Значить я такий щасливчик. Після нового року повиносило вибуховою хвилею вікна в квартирах, де навіть ще ремонти не розпочав. І не тільки в мене, а в кількох сусідніх будинках на всіх поверхах-овер 500 квартир. Вартість навіть одного панорамного вікна як би не 3 копійки.

Вікна, наприклад, в варшавському, повилітали колись, ніяк не впливають ні на ціну ні на ризики. В автомобілі тріщина лобового від каменів більше гемору
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1695
З нами з: 17.12.22
Подякував: 73 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 17:49

  Олежан написав:
  drevlyanin написав:0,000002? Значить я такий щасливчик. Після нового року повиносило вибуховою хвилею вікна в квартирах

+1

У мене теж, якщо не три пакети, то вся балконна конструкція під заміну (жінка після вибуху не змогла відкрити жодного вікна).
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 560
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 18:56

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Львовский горсовет разрешил строительство нового ЖК для военных

https://nerukhomi.ua/news/obektyi/lvovs ... ennyih.htm

Разрешить то он разрешил, интересно как будет с финансированием єтого проекта
Феодал
 
Повідомлень: 460
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:18

  Феодал написав:Львовский горсовет разрешил строительство нового ЖК для военных

https://nerukhomi.ua/news/obektyi/lvovs ... ennyih.htm

Разрешить то он разрешил, интересно как будет с финансированием єтого проекта

Значна частина собівартості новобудов це земельна ділянка, яка в данному випадку виділяється безкоштовно.
Я чомусь думав що феодали на питаниях земельних ділянок добре розуміються :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 7856
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1777 раз.
Подякували: 2171 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11548115491155011551
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin, unknown guest і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2451, 2452, 2453
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24527 16449950
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2024 20:25
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5426865
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 27545
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1657)
22.01.2024 20:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.