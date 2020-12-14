drevlyanin написав:Бетон написав:Так никто не написал риски.
1. Риск ракет. Математически = 0. 0,000002. Просто ничтожна.
А например в Славутич уже сделали фасады и забыли давным давно.
2. Окупация Киева. Вероятность. Стремится к нулю.
Названные вами риски меньше, чем риски с другими активами, а тем более с наличкой. Вот наличку выгребут сразу из ячеек кому нужно
0,000002? Значить я такий щасливчик. Після нового року повиносило вибуховою хвилею вікна в квартирах, де навіть ще ремонти не розпочав. І не тільки в мене, а в кількох сусідніх будинках на всіх поверхах-овер 500 квартир. Вартість навіть одного панорамного вікна як би не 3 копійки.
Київ?