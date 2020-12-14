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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 січ, 2024 21:53
drevlyanin написав: Бетон написав:
Так никто не написал риски.
1. Риск ракет. Математически = 0. 0,000002. Просто ничтожна.
А например в Славутич уже сделали фасады и забыли давным давно.
2. Окупация Киева. Вероятность. Стремится к нулю.
Названные вами риски меньше, чем риски с другими активами, а тем более с наличкой. Вот наличку выгребут сразу из ячеек кому нужно
0,000002? Значить я такий щасливчик. Після нового року повиносило вибуховою хвилею вікна в квартирах, де навіть ще ремонти не розпочав. І не тільки в мене, а в кількох сусідніх будинках на всіх поверхах-овер 500 квартир. Вартість навіть одного панорамного вікна як би не 3 копійки.
Київ?
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flyman
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Додано: Вів 23 січ, 2024 01:51
flyman написав:
Київ?
Так.
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drevlyanin
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Додано: Вів 23 січ, 2024 08:54
Всі живі, здорові?
Всі вікна цілі?
Солом'янський район.
Дорожай нескоро буде.
Дешевій вже господарює.
Не варто зараз купляти нерухомість.
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Додано: Вів 23 січ, 2024 10:12
Ви як дівчата прямо перелякані. У меня ребенок в 3 года не так паникует.
Успокойтесь, ничего с вашими окнами не случится. А случится, то штапики снимете, стекло вырежете да вставите.
В перший раз обстріл чи що?
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Бетон
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Додано: Вів 23 січ, 2024 10:21
cherchiltank написав:
В Варшавському можна жити і без вікон і без метро
Через 5-7 років квартири в Варшавському будуть коштувати трохи дорожче, ніж "хрущовки" на Дорогожичах
Бетон написав:
Ви як дівчата прямо перелякані.
Я не боюсь гучних звуків, пожеж і т.д. Все життя працюю поруч з цими явищами.
Якби боявся, то виїхав би на зиму в село за 80 км від Києва, жив би собі там в тиші біля лісу. Можливість є.
Тут питання в іншому.
В тому, що не варто купляти зараз нерухомість. Це настільки очевидно.
1) може постраждати від обстрілів
2) ціни КРЖН потихеньку зменшуються. В кінці року це стане очевидним.
Недарма ж рили-новобудівці повтікали, хто куди.
Доки при владі зелена шушера і грьобані слуги - ціни КРЖН лише вниз!
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Додано: Вів 23 січ, 2024 10:41
Frant
Людина вклалась. Гроші витрачено, ремонти проінвестовано.
В очікуванні буратин можна і відсотки вирогідності прильоту рахувати з ранку до ночі.
Ця ситуація, точніше, цей підхід, нагадує розмови на фахових ресурсах про ціну бітка після схвалення нових ETF. Два тижні тому. За фактом мінус 20%.
Хочете, щоб інвестор тут і зараз змирився з абсурдністю та крайньою ризикованістю стратегії? Да ніколи.
Не дай Боже, залетить у дім не здетонована частина ракети, чи верхні поверхи згорять від дрону - все одно буде тут базікати про практику відновлення будинків, типу на Лобановського біля Novus.
Діагноз, і з тим вже нічого не зробиш.
Можна лише профіту побажати таким людям у наступні 10 років.
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unknown guest
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Додано: Вів 23 січ, 2024 11:34
flyman
підпишіться на тг канал київський движ,
там були епічні фото наче з фільму про апокакаліпсис у Києві,
підказка - жк біля варшавського,
і ще - автосалон біля трц караван наче сітроен, там теж поруч жке, але наче не постраждав,
і ще там щось у воду булькнуло прямо біля жк русановська гавань,
прямо там де влітку на каяках катаються.
Вишневе дивлюся сьогодні наче по фоткам і минулого разу не хило теж вікна повибивало
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Genie
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Додано: Вів 23 січ, 2024 12:11
путин Xуйло
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Додано: Вів 23 січ, 2024 12:19
UA написав:
путин Xуйло
хуйло - с маленькой "х"
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Додано: Вів 23 січ, 2024 12:53
Genie написав:flyman
підпишіться на тг канал київський движ,
там були епічні фото наче з фільму про апокакаліпсис у Києві,
підказка - жк біля варшавського,
і ще - автосалон біля трц караван наче сітроен, там теж поруч жке, але наче не постраждав,
і ще там щось у воду булькнуло прямо біля жк русановська гавань,
прямо там де влітку на каяках катаються.
Вишневе дивлюся сьогодні наче по фоткам і минулого разу не хило теж вікна повибивало
Вишневе це кілька тижнів тому, сьогодні десь в районі ШРТ, але не можу зорієнтуватися як далеко до кавалірок
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flyman
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