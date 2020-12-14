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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 січ, 2024 16:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Новый спрос на подходе
Додано: Вів 23 січ, 2024 16:37
DJ Leszcz,
а Полякова що каже?
Додано: Вів 23 січ, 2024 16:51
А, что это за лицо не титульной нации?! 😏
Додано: Вів 23 січ, 2024 17:00
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
На сьогодні на обліку ВПО в Києві перебувають майже 207 тисяч людей із початку повномасштабного вторгнення. Із них – понад 45 тисяч дітей.
і це тільки офіційно зареєстрованих
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