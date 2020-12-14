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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11550115511155211553
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Новый спрос на подходе

https://m.censor.net/ua/news/3469204/pr ... _leschenko
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:37

  Чукча2 написав:Новый спрос на подходе

https://m.censor.net/ua/news/3469204/pr ... _leschenko

DJ Leszcz,
а Полякова що каже?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:51

  Чукча2 написав:Новый спрос на подходе

https://m.censor.net/ua/news/3469204/pr ... _leschenko

А, что это за лицо не титульной нации?! 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На сьогодні на обліку ВПО в Києві перебувають майже 207 тисяч людей із початку повномасштабного вторгнення. Із них – понад 45 тисяч дітей.
Зображення


і це тільки офіційно зареєстрованих
kingkongovets
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  #<1 ... 11550115511155211553
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