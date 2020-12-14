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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 січ, 2024 15:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Новый спрос на подходе
Додано: Вів 23 січ, 2024 15:37
DJ Leszcz,
а Полякова що каже?
Додано: Вів 23 січ, 2024 15:51
А, что это за лицо не титульной нации?! 😏
Додано: Вів 23 січ, 2024 16:00
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
На сьогодні на обліку ВПО в Києві перебувають майже 207 тисяч людей із початку повномасштабного вторгнення. Із них – понад 45 тисяч дітей.
і це тільки офіційно зареєстрованих
Додано: Вів 23 січ, 2024 16:37
І що з того?
Люди сидять в оренді, зазвичай в бюджетному сегменті.
На ціни купівлі продажу КРЖН вони ніяк не впливають.
Чергове підтвердження того, що житла в Києві і навколо нього - з надлишком!
Розмістилось 200 000 людей - і норм, живуть в нормальних умовах, не в підвалах і не на горищах.
Додано: Вів 23 січ, 2024 17:32
100% , навіть з урахуванням ВПО, людей помітно меньше - для мене кращий аргумент це трасси в годину пік, Житомирка завжди тягнулась, а останні 2 роки шикарно іде, не дивлячись на БП
Додано: Вів 23 січ, 2024 17:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Для Києва 200 тисяч це ні про що, тут і мільйон спокійно буде де поселити
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