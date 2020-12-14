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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11550115511155211553
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Новый спрос на подходе

https://m.censor.net/ua/news/3469204/pr ... _leschenko
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:37

  Чукча2 написав:Новый спрос на подходе

https://m.censor.net/ua/news/3469204/pr ... _leschenko

DJ Leszcz,
а Полякова що каже?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:51

  Чукча2 написав:Новый спрос на подходе

https://m.censor.net/ua/news/3469204/pr ... _leschenko

А, что это за лицо не титульной нации?! 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На сьогодні на обліку ВПО в Києві перебувають майже 207 тисяч людей із початку повномасштабного вторгнення. Із них – понад 45 тисяч дітей.
Зображення


і це тільки офіційно зареєстрованих
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:37

  kingkongovets написав:На сьогодні на обліку ВПО в Києві перебувають майже 207 тисяч людей із початку повномасштабного вторгнення.

І що з того?
Люди сидять в оренді, зазвичай в бюджетному сегменті.
На ціни купівлі продажу КРЖН вони ніяк не впливають.
Чергове підтвердження того, що житла в Києві і навколо нього - з надлишком!
Розмістилось 200 000 людей - і норм, живуть в нормальних умовах, не в підвалах і не на горищах.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:32

  Frant написав:
  kingkongovets написав:На сьогодні на обліку ВПО в Києві перебувають майже 207 тисяч людей із початку повномасштабного вторгнення.

І що з того?
Люди сидять в оренді, зазвичай в бюджетному сегменті.
На ціни купівлі продажу КРЖН вони ніяк не впливають.
Чергове підтвердження того, що житла в Києві і навколо нього - з надлишком!
Розмістилось 200 000 людей - і норм, живуть в нормальних умовах, не в підвалах і не на горищах.

100% , навіть з урахуванням ВПО, людей помітно меньше - для мене кращий аргумент це трасси в годину пік, Житомирка завжди тягнулась, а останні 2 роки шикарно іде, не дивлячись на БП
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Для Києва 200 тисяч це ні про що, тут і мільйон спокійно буде де поселити
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:09

  cherchiltank написав:Для Києва 200 тисяч це ні про що, тут і мільйон спокійно буде де поселити

З врахуванням того, що приблизно 200 000 - 250 000 мешканців Києва виїхало від війни за кордон - мабуть, можна.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:14

Знайомий ойтішник виїхав на місяць+ «до вияснєнія» змін до законів щодо мобілізації. Бо не впевнений, що і згідно нового закону буде непридатний.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:53

  Чукча2 написав:Новый спрос на подходе

https://m.censor.net/ua/news/3469204/pr ... _leschenko

Тим, хто повернувся з-за кордону, не довелося б воювати в окопах. Але вони можуть купувати українські продукти в супермаркеті в Україні і платити за оренду квартири в Києві

Походу в Льєщенка багато квартир в оренду в Києві :mrgreen: .
BIGor
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