яскравий приклад того, як насправді в Києві відбувається процес забудови і скільки часу зазвичай триває період «підготовки та узгодження документів»
просто шикарна ілюстрація:
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 січ, 2024 19:46
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
подальший розвиток епопеї з забудовою Протасового яру, спойлер - ще нічого не скінчилось
яскравий приклад того, як насправді в Києві відбувається процес забудови і скільки часу зазвичай триває період «підготовки та узгодження документів»
просто шикарна ілюстрація:
Додано: Вів 23 січ, 2024 20:31
Щоб ви не сумнівались
Зараз переглядають цей форум: Чукча2 і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|