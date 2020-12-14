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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11551115521155311554
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

подальший розвиток епопеї з забудовою Протасового яру, спойлер - ще нічого не скінчилось

яскравий приклад того, як насправді в Києві відбувається процес забудови і скільки часу зазвичай триває період «підготовки та узгодження документів»

просто шикарна ілюстрація:

https://hromadske.ua/posts/protasiv-yar ... hmarochosi
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 20:31

  BIGor написав:
  Чукча2 написав:Новый спрос на подходе

https://m.censor.net/ua/news/3469204/pr ... _leschenko

Тим, хто повернувся з-за кордону, не довелося б воювати в окопах. Але вони можуть купувати українські продукти в супермаркеті в Україні і платити за оренду квартири в Києві

Походу в Льєщенка багато квартир в оренду в Києві :mrgreen: .

Щоб ви не сумнівались
Frant
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