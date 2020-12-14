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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

подальший розвиток епопеї з забудовою Протасового яру, спойлер - ще нічого не скінчилось

яскравий приклад того, як насправді в Києві відбувається процес забудови і скільки часу зазвичай триває період «підготовки та узгодження документів»

просто шикарна ілюстрація:

https://hromadske.ua/posts/protasiv-yar ... hmarochosi
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 20:31

  BIGor написав:
  Чукча2 написав:Новый спрос на подходе

https://m.censor.net/ua/news/3469204/pr ... _leschenko

Тим, хто повернувся з-за кордону, не довелося б воювати в окопах. Але вони можуть купувати українські продукти в супермаркеті в Україні і платити за оренду квартири в Києві

Походу в Льєщенка багато квартир в оренду в Києві :mrgreen: .

Щоб ви не сумнівались.
Рідкісна тварюка
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За минулий тиждень 161 українська родина взяла кредити на придбання житла за програмою єОселя

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 161 кредит на 272 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 7 педагогів, 20 медиків та 6 науковців;
кредити під 7% отримали 40 українців без власного житла, 4 ВПО та 1 ветеран.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (127 кредитів) та у забудовника (30). Також 4 українці взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області – 38;
міста Києва – 32;
Одеської області – 15;
Вінницької області – 13;
Волинської області – 11.

https://3m2.ua/news/kredyty-na-prydbann ... -mlrd-grn/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:36

kingkongovets в Харькове, Одессе не спешат брать, по ходу. Хотя Недвига там просела
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:52

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Andrey2512 написав:kingkongovets в Харькове, Одессе не спешат брать, по ходу. Хотя Недвига там просела
це гілка про київську нерухомість
kingkongovets
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