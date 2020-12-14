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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11551115521155311554
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

подальший розвиток епопеї з забудовою Протасового яру, спойлер - ще нічого не скінчилось

яскравий приклад того, як насправді в Києві відбувається процес забудови і скільки часу зазвичай триває період «підготовки та узгодження документів»

просто шикарна ілюстрація:

https://hromadske.ua/posts/protasiv-yar ... hmarochosi
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 20:31

  BIGor написав:
  Чукча2 написав:Новый спрос на подходе

https://m.censor.net/ua/news/3469204/pr ... _leschenko

Тим, хто повернувся з-за кордону, не довелося б воювати в окопах. Але вони можуть купувати українські продукти в супермаркеті в Україні і платити за оренду квартири в Києві

Походу в Льєщенка багато квартир в оренду в Києві :mrgreen: .

Щоб ви не сумнівались.
Рідкісна тварюка
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За минулий тиждень 161 українська родина взяла кредити на придбання житла за програмою єОселя

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 161 кредит на 272 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 7 педагогів, 20 медиків та 6 науковців;
кредити під 7% отримали 40 українців без власного житла, 4 ВПО та 1 ветеран.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (127 кредитів) та у забудовника (30). Також 4 українці взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області – 38;
міста Києва – 32;
Одеської області – 15;
Вінницької області – 13;
Волинської області – 11.

https://3m2.ua/news/kredyty-na-prydbann ... -mlrd-grn/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:36

kingkongovets в Харькове, Одессе не спешат брать, по ходу. Хотя Недвига там просела
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:52

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Andrey2512 написав:kingkongovets в Харькове, Одессе не спешат брать, по ходу. Хотя Недвига там просела
це гілка про київську нерухомість
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 08:16

  kingkongovets написав:
Andrey2512 написав:kingkongovets в Харькове, Одессе не спешат брать, по ходу. Хотя Недвига там просела
це гілка про київську нерухомість. За минулий тиждень 161 українська родина взяла кредити на придбання житла за програмою єОселя

ККЦ, ти працевлаштувався рилом-новобудовцем на півставки?
Треба тобі арифметику вивчити би, раз в школі її не освоїв.

640 угод в місяць для держави - це ніщо. За рік 7700 угод.
Це три-чотири нових ЖК. На всю державу. Не десятки і не сотні, як раніше.
Новобудовам фсьо, вони не потрібні!

ККЦ, як ситуація з київськими мостами і метро? Наскільки вистачить срсрівського спадку?
Що потім, будемо жити без мостів і метро, так? Вони ж не потрібні пересічному і особливо укро-бидло-їліті, правда?
Frant
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