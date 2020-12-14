яскравий приклад того, як насправді в Києві відбувається процес забудови і скільки часу зазвичай триває період «підготовки та узгодження документів»
просто шикарна ілюстрація:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 січ, 2024 19:46
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
подальший розвиток епопеї з забудовою Протасового яру, спойлер - ще нічого не скінчилось
яскравий приклад того, як насправді в Києві відбувається процес забудови і скільки часу зазвичай триває період «підготовки та узгодження документів»
просто шикарна ілюстрація:
Додано: Вів 23 січ, 2024 20:31
Щоб ви не сумнівались.
Рідкісна тварюка
Додано: Вів 23 січ, 2024 22:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
За минулий тиждень 161 українська родина взяла кредити на придбання житла за програмою єОселя
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 161 кредит на 272 млн грн, серед яких:
кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 7 педагогів, 20 медиків та 6 науковців;
кредити під 7% отримали 40 українців без власного житла, 4 ВПО та 1 ветеран.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (127 кредитів) та у забудовника (30). Також 4 українці взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
Київської області – 38;
міста Києва – 32;
Одеської області – 15;
Вінницької області – 13;
Волинської області – 11.
Додано: Вів 23 січ, 2024 22:36
kingkongovets в Харькове, Одессе не спешат брать, по ходу. Хотя Недвига там просела
Додано: Вів 23 січ, 2024 22:52
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
це гілка про київську нерухомість
Додано: Сер 24 січ, 2024 12:17
Помню у вас были претензии к ценам/аренде киевской недвижимости относительно ЗП. Так же вы говорили, что киевская недвижимость стоит дороже, или столько же, как заграницей.
Читаю по диагонали ветку про приобретение недвижимости за границей и вы там обсуждали цены на краковские квартиры. Так вот, хотелось бы от вас услышать как в Кракове цены относительно ЗП? Не переоценены? И как теперь на практике соотношение цен в Киеве и других европейских городах?
Так же хотелось бы услышать цены метра относительно ЗП айтишника, вы же теперь айтишник, если я не ошибаюсь.
Додано: Сер 24 січ, 2024 12:21
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Родственники ищут в аренду квартиру в 100 км от Манчестера. Говорят соотношение цена/аренда новостроя где-топорядка 350-400 аренд. Много сдается бабушатников, с уровнем ремонта хуже чем у нас в хрущах. У многих в деревянной масляной раме всего одно стекло, в отличии от наших хрущей, холодно капец. Утеплять нельзя, теряется внешний вид. Окна нужно менять только на современные деревянные со стоимостью космос.
И ожидаемо с украинцами не с идеальными документами не сильно хотят иметь дело. Все очень завязано на белый доход.
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