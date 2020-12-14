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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

подальший розвиток епопеї з забудовою Протасового яру, спойлер - ще нічого не скінчилось

яскравий приклад того, як насправді в Києві відбувається процес забудови і скільки часу зазвичай триває період «підготовки та узгодження документів»

просто шикарна ілюстрація:

https://hromadske.ua/posts/protasiv-yar ... hmarochosi
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 20:31

  BIGor написав:
  Чукча2 написав:Новый спрос на подходе

https://m.censor.net/ua/news/3469204/pr ... _leschenko

Тим, хто повернувся з-за кордону, не довелося б воювати в окопах. Але вони можуть купувати українські продукти в супермаркеті в Україні і платити за оренду квартири в Києві

Походу в Льєщенка багато квартир в оренду в Києві :mrgreen: .

Щоб ви не сумнівались.
Рідкісна тварюка
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За минулий тиждень 161 українська родина взяла кредити на придбання житла за програмою єОселя

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 161 кредит на 272 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 7 педагогів, 20 медиків та 6 науковців;
кредити під 7% отримали 40 українців без власного житла, 4 ВПО та 1 ветеран.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (127 кредитів) та у забудовника (30). Також 4 українці взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області – 38;
міста Києва – 32;
Одеської області – 15;
Вінницької області – 13;
Волинської області – 11.

https://3m2.ua/news/kredyty-na-prydbann ... -mlrd-grn/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:36

kingkongovets в Харькове, Одессе не спешат брать, по ходу. Хотя Недвига там просела
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:52

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Andrey2512 написав:kingkongovets в Харькове, Одессе не спешат брать, по ходу. Хотя Недвига там просела
це гілка про київську нерухомість
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:17

  BIGor написав:Походу в Льєщенка багато квартир в оренду в Києві :mrgreen: .

Помню у вас были претензии к ценам/аренде киевской недвижимости относительно ЗП. Так же вы говорили, что киевская недвижимость стоит дороже, или столько же, как заграницей.

Читаю по диагонали ветку про приобретение недвижимости за границей и вы там обсуждали цены на краковские квартиры. Так вот, хотелось бы от вас услышать как в Кракове цены относительно ЗП? Не переоценены? И как теперь на практике соотношение цен в Киеве и других европейских городах?

Так же хотелось бы услышать цены метра относительно ЗП айтишника, вы же теперь айтишник, если я не ошибаюсь.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Родственники ищут в аренду квартиру в 100 км от Манчестера. Говорят соотношение цена/аренда новостроя где-топорядка 350-400 аренд. Много сдается бабушатников, с уровнем ремонта хуже чем у нас в хрущах. У многих в деревянной масляной раме всего одно стекло, в отличии от наших хрущей, холодно капец. Утеплять нельзя, теряется внешний вид. Окна нужно менять только на современные деревянные со стоимостью космос.
И ожидаемо с украинцами не с идеальными документами не сильно хотят иметь дело. Все очень завязано на белый доход.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:31

  kingkongovets написав:За минулий тиждень 161 українська родина взяла кредити на придбання житла за програмою єОселя

670 кредитів в місяць на всю державу - це ні про що.
  hume написав:Много сдается бабушатников, с уровнем ремонта хуже чем у нас в хрущах. У многих в деревянной масляной раме всего одно стекло, в отличии от наших хрущей, холодно капец.

Яке відкриття!))) :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  hume написав:И ожидаемо с украинцами не с идеальными документами не сильно хотят иметь дело. Все очень завязано на белый доход.

Взагалі не уявляю, як можна зняти пристойне житло, не маючи офіційного доходу в UK. Навіть якщо маєте на рахунку £100k - нікого не цікавить. Покажіть tax return за минулий рік або гуляйте. В цілому правильний підхід, але, звичайно, це створює великі проблеми українцям. Особливо тим, хто знімав минулого року.
Вибачайте за офтоп.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:30

  hume написав:Родственники ищут в аренду квартиру в 100 км от Манчестера. Говорят соотношение цена/аренда новостроя где-топорядка 350-400 аренд. Много сдается бабушатников, с уровнем ремонта хуже чем у нас в хрущах. У многих в деревянной масляной раме всего одно стекло, в отличии от наших хрущей, холодно капец. Утеплять нельзя, теряется внешний вид. Окна нужно менять только на современные деревянные со стоимостью космос.
И ожидаемо с украинцами не с идеальными документами не сильно хотят иметь дело. Все очень завязано на белый доход.

Мне в этом контексте интересно - бриты идиоты? Или они дома не раздеваются и топят до 20ти только там где готовят и моются(и срут где наверно, портки то приспускать же надо)? Нахрена держать в доме зимой 12-14град??? Почему не принять закон об утеплении с сохранением какого то старинного внешнего вида и замене рам на двойные и под дерево снаружи в свете роста цен на энергоносители с конца 90х и отвязки от рашкованской трубы(или у них своего уголька с газом тьма?)???
барабашов
 
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