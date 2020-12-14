Додано: Сер 24 січ, 2024 12:17

BIGor написав: Походу в Льєщенка багато квартир в оренду в Києві . Походу в Льєщенка багато квартир в оренду в Києві

Помню у вас были претензии к ценам/аренде киевской недвижимости относительно ЗП. Так же вы говорили, что киевская недвижимость стоит дороже, или столько же, как заграницей.Читаю по диагонали ветку про приобретение недвижимости за границей и вы там обсуждали цены на краковские квартиры. Так вот, хотелось бы от вас услышать как в Кракове цены относительно ЗП? Не переоценены? И как теперь на практике соотношение цен в Киеве и других европейских городах?Так же хотелось бы услышать цены метра относительно ЗП айтишника, вы же теперь айтишник, если я не ошибаюсь.