барабашов написав:hume написав:Родственники ищут в аренду квартиру в 100 км от Манчестера. Говорят соотношение цена/аренда новостроя где-топорядка 350-400 аренд. Много сдается бабушатников, с уровнем ремонта хуже чем у нас в хрущах. У многих в деревянной масляной раме всего одно стекло, в отличии от наших хрущей, холодно капец. Утеплять нельзя, теряется внешний вид. Окна нужно менять только на современные деревянные со стоимостью космос.
И ожидаемо с украинцами не с идеальными документами не сильно хотят иметь дело. Все очень завязано на белый доход.
Мне в этом контексте интересно - бриты идиоты? Или они дома не раздеваются и топят до 20ти только там где готовят и моются(и срут где наверно, портки то приспускать же надо)? Нахрена держать в доме зимой 12-14град??? Почему не принять закон об утеплении с сохранением какого то старинного внешнего вида и замене рам на двойные и под дерево снаружи в свете роста цен на энергоносители с конца 90х и отвязки от рашкованской трубы(или у них своего уголька с газом тьма?)???
Ті що не ідіоти ( таких брітів багато доречі), летять на зимовку у теплі країни .