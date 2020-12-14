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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11552115531155411555
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:34

  барабашов написав:
  hume написав:Родственники ищут в аренду квартиру в 100 км от Манчестера. Говорят соотношение цена/аренда новостроя где-топорядка 350-400 аренд. Много сдается бабушатников, с уровнем ремонта хуже чем у нас в хрущах. У многих в деревянной масляной раме всего одно стекло, в отличии от наших хрущей, холодно капец. Утеплять нельзя, теряется внешний вид. Окна нужно менять только на современные деревянные со стоимостью космос.
И ожидаемо с украинцами не с идеальными документами не сильно хотят иметь дело. Все очень завязано на белый доход.

Мне в этом контексте интересно - бриты идиоты? Или они дома не раздеваются и топят до 20ти только там где готовят и моются(и срут где наверно, портки то приспускать же надо)? Нахрена держать в доме зимой 12-14град??? Почему не принять закон об утеплении с сохранением какого то старинного внешнего вида и замене рам на двойные и под дерево снаружи в свете роста цен на энергоносители с конца 90х и отвязки от рашкованской трубы(или у них своего уголька с газом тьма?)???

Ті що не ідіоти ( таких брітів багато доречі), летять на зимовку у теплі країни .
roberto dark
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