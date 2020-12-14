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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 січ, 2024 13:34
барабашов написав: hume написав:
Родственники ищут в аренду квартиру в 100 км от Манчестера. Говорят соотношение цена/аренда новостроя где-топорядка 350-400 аренд. Много сдается бабушатников, с уровнем ремонта хуже чем у нас в хрущах. У многих в деревянной масляной раме всего одно стекло, в отличии от наших хрущей, холодно капец. Утеплять нельзя, теряется внешний вид. Окна нужно менять только на современные деревянные со стоимостью космос.
И ожидаемо с украинцами не с идеальными документами не сильно хотят иметь дело. Все очень завязано на белый доход.
Мне в этом контексте интересно - бриты идиоты? Или они дома не раздеваются и топят до 20ти только там где готовят и моются(и срут где наверно, портки то приспускать же надо)? Нахрена держать в доме зимой 12-14град??? Почему не принять закон об утеплении с сохранением какого то старинного внешнего вида и замене рам на двойные и под дерево снаружи в свете роста цен на энергоносители с конца 90х и отвязки от рашкованской трубы(или у них своего уголька с газом тьма?)???
Ті що не ідіоти ( таких брітів багато доречі), летять на зимовку у теплі країни .
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roberto dark
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Додано: Сер 24 січ, 2024 14:19
roberto dark написав:
Ті що не ідіоти ( таких брітів багато доречі), летять на зимовку у теплі країни .
так, а всі інші ходять у 2х флісових халатах або чоловічках, та ще й з грілками,
у них ціла індустрія грілок, їм подобається
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Genie
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Додано: Сер 24 січ, 2024 14:24
Genie написав: roberto dark написав:
Ті що не ідіоти ( таких брітів багато доречі), летять на зимовку у теплі країни .
так, а всі інші ходять у 2х флісових халатах або чоловічках, та ще й з грілками,
у них ціла індустрія грілок, їм подобається
Якщо в Україні буде газ по 40 грн/куб і електрика по 14 грн (актуальні ціни в UK) - теж побільшає пошановувачів халатів.
18-19 градусів вдома цілком достатньо.
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kyk
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Додано: Сер 24 січ, 2024 14:30
kyk
18 холодно
19 терпимо
20 норм и в трусах с двумя пальцами жира на холке
Но у них же часто и 14ти то нет при плюсовой и конкретно(не +2...+3) за бортом, я читал что и 12 считается норм для будущих рыцарей и джентельменов
Почему с конца времени дешёвого нефтегаза они не приняли мер для радикального и простого утепления своей рухляди???
Новострои то понятно что у них нормально тепло держат
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барабашов
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Додано: Сер 24 січ, 2024 14:32
kyk написав: Genie написав: roberto dark написав:
Ті що не ідіоти ( таких брітів багато доречі), летять на зимовку у теплі країни .
так, а всі інші ходять у 2х флісових халатах або чоловічках, та ще й з грілками,
у них ціла індустрія грілок, їм подобається
Якщо в Україні буде газ по 40 грн/куб і електрика по 14 грн (актуальні ціни в UK) - теж побільшає пошановувачів халатів.
18-19 градусів дома цілком достатньо.
ну у мене зараз 18-19, прохладно трохи догріваємо іноді,
у хостів рік тому - стабільно зранку в кухні 13 градусів в будинку. Це самий південь.
В кімнаті теж холодно завжди, до рам не придивлялася, але пластикові.
Постійно конденсат, чорні цятки з'являються. Прогрівають як попало,
в основному коли вже не потрібно - коли діти в школу пішли, десь 0 8й чи 9й включається котел і на годинку працює. Ввечері теж на годину мабуть. Іноді.
Речі сохли в кімнаті по 5 днів.
У внній тупо холодрига завжди. Діти в халатах, хлопець 15 років постійно в кінгурумі флісовому)))
Це ж вони отримували 350, а взимку по 500 - як виявилося - за українців. Та й ще з нас за комуналку отримували.
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Genie
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Додано: Сер 24 січ, 2024 14:40
Genie написав:
Це ж вони отримували 350, а взимку по 500 - як виявилося - за українців. Та й ще з нас за комуналку отримували.
Сподіваюсь, ви вже перестали кормити хостів і тепер самостійно сплачуєте і оренду і комунальні
За свій кошт можна хоч 25 зробити, якщо вам холодно.
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kyk
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Додано: Сер 24 січ, 2024 14:41
барабашов написав:
Мне в этом контексте интересно - бриты идиоты? Или они дома не раздеваются и топят до 20ти только там где готовят и моются(и срут где наверно, портки то приспускать же надо)? Нахрена держать в доме зимой 12-14град??? Почему не принять закон об утеплении с сохранением какого то старинного внешнего вида и замене рам на двойные и под дерево снаружи в свете роста цен на энергоносители с конца 90х и отвязки от рашкованской трубы(или у них своего уголька с газом тьма?)???
По рассказам родственников доходит до абсурда. И я бы никогда не поверил, если бы мне это не рассказали родственники два года прожившие у состоятельных англичан в доме
постройки первой половины 20ого века. Могут по дому ходить в шапке, ночью пользуются грелками, термобельё и ещё 100500 лайфхаков. Реконструировать такой дом стоит как построить три новых. Замена некоторых окон на современные из дерева доходит до 7-10 куфунтов. При замене части фасадной стены рисовали кирпичики из цемента, чтоб не отличалось. Из-за низкой энергоэффективности прогреть большой дом до комфортной температуры стоит очень дорого. Англичане ищут заговор правительства, чтоб выманить побольше денег из кармана честного работяги)) поэтому программа компенсация коммуналки при расселении украинцев пользовалась успехом. Мало того, наши уже научили англичан коррупционной составляющей)) когда одного совершеннолетнего члена семьи на бумаге оставляют за англичанами, а другой снимает квартиру. Англичане получают монетизированную компенсацию за якобы проживающего с ними, а дальше ее делят напополам. Нельзя нашим ехать в страны с высокой социальной защитой населения, они начинают злоупотреблять этим
ПС
Да, без официального дохода снять квартиру очень тяжело, даже если на счету есть 100 кфунт. Но при официальном трудоустройстве вы слетаете с гос дотации, которые, вроде как, подразумевают возмещение вам части оренды и выплаты по безработице. Или как то так.
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hume
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Додано: Сер 24 січ, 2024 14:50
kyk написав: hume написав:
И ожидаемо с украинцами не с идеальными документами не сильно хотят иметь дело. Все очень завязано на белый доход.
Взагалі не уявляю, як можна зняти пристойне житло, не маючи офіційного доходу в UK. Навіть якщо маєте на рахунку £100k - нікого не цікавить. Покажіть tax return за минулий рік або гуляйте. В цілому правильний підхід, але, звичайно, це створює великі проблеми українцям. Особливо тим, хто знімав минулого року.
Вибачайте за офтоп.
Як людина з досвідом зняття житла в США і Австрії без роботи в США і Австрії (а в США навіть без ССН), випадки різні бувають ) Хоча звичайно переважно хочуть місцеву роботу
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Додано: Сер 24 січ, 2024 14:52
hume написав: барабашов написав:
Мне в этом контексте интересно - бриты идиоты? Или они дома не раздеваются и топят до 20ти только там где готовят и моются(и срут где наверно, портки то приспускать же надо)? Нахрена держать в доме зимой 12-14град??? Почему не принять закон об утеплении с сохранением какого то старинного внешнего вида и замене рам на двойные и под дерево снаружи в свете роста цен на энергоносители с конца 90х и отвязки от рашкованской трубы(или у них своего уголька с газом тьма?)???
По рассказам родственников доходит до абсурда. И я бы никогда не поверил, если бы мне это не рассказали родственники два года прожившие у состоятельных англичан в доме
постройки первой половины 20ого века. Могут по дому ходить в шапке, ночью пользуются грелками, термобельё и ещё 100500 лайфхаков. Реконструировать такой дом стоит как построить три новых. Замена некоторых окон на современные из дерева доходит до 7-10 куфунтов. При замене части фасадной стены рисовали кирпичики из цемента, чтоб не отличалось. Из-за низкой энергоэффективности прогреть большой дом до комфортной температуры стоит очень дорого. Англичане ищут заговор правительства, чтоб выманить побольше денег из кармана честного работяги)) поэтому программа компенсация коммуналки при расселении украинцев пользовалась успехом. Мало того, наши уже научили англичан коррупционной составляющей)) когда одного совершеннолетнего члена семьи на бумаге оставляют за англичанами, а другой снимает квартиру. Англичане получают монетизированную компенсацию за якобы проживающего с ними, а дальше ее делят напополам. Нельзя нашим ехать в страны с высокой социальной защитой населения, они начинают злоупотреблять этим
ПС
Да, без официального дохода снять квартиру очень тяжело, даже если на счету есть 100 кфунт. Но при официальном трудоустройстве вы слетаете с гос дотации, которые, вроде как, подразумевают возмещение вам части оренды и выплаты по безработице. Или как то так.
Типоваий вікторіанський будинок з тлчки зору утеплення - це жах. Товщина стін в 1 цеглину, без жодного утеплення. Мерзнеш у серпні.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 14:55
барабашов написав:kyk
18 холодно
19 терпимо
20 норм и в трусах с двумя пальцами жира на холке
Но у них же часто и 14ти то нет при плюсовой и конкретно(не +2...+3) за бортом, я читал что и 12 считается норм для будущих рыцарей и джентельменов
Почему с конца времени дешёвого нефтегаза они не приняли мер для радикального и простого утепления своей рухляди???
Новострои то понятно что у них нормально тепло держат
18 це холодно. 17 це дуже холодно. Халат - це смішно. 2 шерстяних светрв і пара штанів - це реальніше
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