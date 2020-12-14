Додано: Сер 24 січ, 2024 14:41

барабашов написав: Мне в этом контексте интересно - бриты идиоты? Или они дома не раздеваются и топят до 20ти только там где готовят и моются(и срут где наверно, портки то приспускать же надо)? Нахрена держать в доме зимой 12-14град??? Почему не принять закон об утеплении с сохранением какого то старинного внешнего вида и замене рам на двойные и под дерево снаружи в свете роста цен на энергоносители с конца 90х и отвязки от рашкованской трубы(или у них своего уголька с газом тьма?)??? Мне в этом контексте интересно - бриты идиоты? Или они дома не раздеваются и топят до 20ти только там где готовят и моются(и срут где наверно, портки то приспускать же надо)? Нахрена держать в доме зимой 12-14град??? Почему не принять закон об утеплении с сохранением какого то старинного внешнего вида и замене рам на двойные и под дерево снаружи в свете роста цен на энергоносители с конца 90х и отвязки от рашкованской трубы(или у них своего уголька с газом тьма?)???

По рассказам родственников доходит до абсурда. И я бы никогда не поверил, если бы мне это не рассказали родственники два года прожившие у состоятельных англичан в домепостройки первой половины 20ого века. Могут по дому ходить в шапке, ночью пользуются грелками, термобельё и ещё 100500 лайфхаков. Реконструировать такой дом стоит как построить три новых. Замена некоторых окон на современные из дерева доходит до 7-10 куфунтов. При замене части фасадной стены рисовали кирпичики из цемента, чтоб не отличалось. Из-за низкой энергоэффективности прогреть большой дом до комфортной температуры стоит очень дорого. Англичане ищут заговор правительства, чтоб выманить побольше денег из кармана честного работяги)) поэтому программа компенсация коммуналки при расселении украинцев пользовалась успехом. Мало того, наши уже научили англичан коррупционной составляющей)) когда одного совершеннолетнего члена семьи на бумаге оставляют за англичанами, а другой снимает квартиру. Англичане получают монетизированную компенсацию за якобы проживающего с ними, а дальше ее делят напополам. Нельзя нашим ехать в страны с высокой социальной защитой населения, они начинают злоупотреблять этимПСДа, без официального дохода снять квартиру очень тяжело, даже если на счету есть 100 кфунт. Но при официальном трудоустройстве вы слетаете с гос дотации, которые, вроде как, подразумевают возмещение вам части оренды и выплаты по безработице. Или как то так.