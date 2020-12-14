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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11553115541155511556
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:57

Як продати нерухомість. Усе, що треба знати у 2024 році
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 14:58

  kyk написав:
  Genie написав:Це ж вони отримували 350, а взимку по 500 - як виявилося - за українців. Та й ще з нас за комуналку отримували.

Сподіваюсь, ви вже перестали кормити хостів і тепер самостійно сплачуєте і оренду і комунальні ;)
За свій кошт можна хоч 25 зробити, якщо вам холодно.


ми вже повернулися :)
да згадала, ще іноди камін топили.
До речі навіть арендувати без доходу і роботи жінці з дітьми після хостів все ж таки можливо,
залежить від кансілу, іноді вони таки надають підтримку і на півроку-рік можуть оплачувати квартиру. Квартири звісно в такому собі стані
Genie
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:03

  kyk написав:
  hume написав:И ожидаемо с украинцами не с идеальными документами не сильно хотят иметь дело. Все очень завязано на белый доход.

Взагалі не уявляю, як можна зняти пристойне житло, не маючи офіційного доходу в UK. Навіть якщо маєте на рахунку £100k - нікого не цікавить. Покажіть tax return за минулий рік або гуляйте. В цілому правильний підхід, але, звичайно, це створює великі проблеми українцям. Особливо тим, хто знімав минулого року.
Вибачайте за офтоп.

Багато київських орендарів (особливо в дорогому сегменті) роблять кисле знервоване обличчя, коли їх просто запитати про сферу діяльності та дохід.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:31

  adeges написав:Типоваий вікторіанський будинок з тлчки зору утеплення - це жах. Товщина стін в 1 цеглину, без жодного утеплення. Мерзнеш у серпні.

В данном случае дом приблизительно тех лет. Три этажа, прогреть вообще невозможно. Толщина стен полтора кирпича без всякого утепления, и это на севере Англии. Ветра капец. Погода капец, но возможно поэтому все местные закалённые. Племянник занимается футболом говорит в +4 на улице 30% команды может прийти в шортах.

Наше утепление рассчитано на минимальные региональные температуры, которых у нас порой не бывает. На сегодня температура с ними примерно одинаковая +3.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:43

  hume написав:
  adeges написав:Типоваий вікторіанський будинок з тлчки зору утеплення - це жах. Товщина стін в 1 цеглину, без жодного утеплення. Мерзнеш у серпні.

В данном случае дом приблизительно тех лет. Три этажа, прогреть вообще невозможно. Толщина стен полтора кирпича без всякого утепления, и это на севере Англии. Ветра капец. Погода капец, но возможно поэтому все местные закалённые. Племянник занимается футболом говорит в +4 на улице 30% команды может прийти в шортах.

Наше утепление рассчитано на минимальные региональные температуры, которых у нас порой не бывает. На сегодня температура с ними примерно одинаковая +3.


Якщо при 10 і нижче в Європі ти бачиш людину в шортах - з імовірністю 90% це англієць ). Якщо це більше ніж 2 людини разом, імовірність зрочтає до 99%
adeges
 
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