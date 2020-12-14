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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 січ, 2024 14:57
Додано: Сер 24 січ, 2024 14:58
ми вже повернулися
да згадала, ще іноди камін топили.
До речі навіть арендувати без доходу і роботи жінці з дітьми після хостів все ж таки можливо,
залежить від кансілу, іноді вони таки надають підтримку і на півроку-рік можуть оплачувати квартиру. Квартири звісно в такому собі стані
Додано: Сер 24 січ, 2024 15:03
Багато київських орендарів (особливо в дорогому сегменті) роблять кисле знервоване обличчя, коли їх просто запитати про сферу діяльності та дохід.
Додано: Сер 24 січ, 2024 15:31
В данном случае дом приблизительно тех лет. Три этажа, прогреть вообще невозможно. Толщина стен полтора кирпича без всякого утепления, и это на севере Англии. Ветра капец. Погода капец, но возможно поэтому все местные закалённые. Племянник занимается футболом говорит в +4 на улице 30% команды может прийти в шортах.
Наше утепление рассчитано на минимальные региональные температуры, которых у нас порой не бывает. На сегодня температура с ними примерно одинаковая +3.
Додано: Сер 24 січ, 2024 15:43
Якщо при 10 і нижче в Європі ти бачиш людину в шортах - з імовірністю 90% це англієць ). Якщо це більше ніж 2 людини разом, імовірність зрочтає до 99%
Додано: Сер 24 січ, 2024 19:26
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Згідно з попередніми висновками науковців, причина деформації тунелю між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» — у неякісному проєктуванні та будівництві цієї ділянки тунелю.
Такі попередні висновки зробили експерти Науково-дослідної судово-експертної установи.
«У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки», — зазначив Кандибор.
Він додав, що саме цей відрізок тунелю метро проходить у надскладних гідрогеологічних умовах: ґрунти дуже водонасичені, з шаром торфу, дрібного й середнього піску. Директор наголосив, що експертне дослідження ще триває.
«Остаточні результати будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні. А втім, уже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проєктування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати», — сказав він.
Також експерти стверджують, що комунальне підприємство «Київський метрополітен» виконувало всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю.
«Зупинка руху поїздів цією ділянкою була своєчасною. Це дало змогу розпочати встановлення причин виникнення аварійної ситуації із залученням відповідних фахівців, а також виконання відновлювальних робіт», — ідеться в повідомленні.
Додано: Сер 24 січ, 2024 20:36
Хто дівчину замовляє, той її і танцує ) Це все, що можна сказати про будь-які наукові висновки будь-якого дослідження, включаючи процитоване.
Додано: Сер 24 січ, 2024 20:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 24 січ, 2024 20:48
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ви взагалі про що? може неуважно читали? або щось не до кінця зрозуміли?
це висновки Київського наукового-дослідного інституту судових експертиз на замовлення прокуратури, яка відкрила справу з цього приводу
будьте уважніше, ви ж ніби притомна людина
до речі ніяких сюрпризів не сталося, всі хто хоча б трошки в темі і так прекрасно розуміли в чому там справа і я особисто писав про це ще 8 грудня коли все це сталося
і повторюю - якщо б там дійсно можна було б знайти крайнього з числа діючих держслужбовців - на ньому показово відтоптались би по повній
Додано: Сер 24 січ, 2024 20:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Шуточки? Вы хоть представляете как под землёй неприятно? А бетон какой холодный, мокрый? Это ж ого го. Это ж не это.
Е маё, под землёй ещё и вода есть?
Снимаю мнимую шляпу перед экспертами. Вы только вдумайтесь в этот гениальный вывод: оказывается, деформации произошли от некачественного проектирования и строительства
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